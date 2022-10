„Samozřejmě nás to mrzí. Nemůžeme ale všechno hodit jenom na Filipa. Bohužel se to stalo a nyní se to už stejně nezmění. Musíme mu pomoct v tom, aby v dalších zápasech už zase měl čistou hlavu. Doufám, že nám příště zase pomůže,“ podržel parťáka bývalý hráč Jablonce, Plzně nebo Českých Budějovic.

Nemáte pocit, že vám v Konferenční lize schází štěstí?

Nevím, jestli je to věcí štěstí, ale spíš kvalitě týmů a o zkušenostech, které soupeři mají, kdežto my zažíváme něco nového. Teprve se s tím sžíváme, ale nemyslím si, že bychom v Evropě předváděli špatné výkony a že bychom nějak extra propadli.

Ale moc šancí jste si tentokrát nevypracovali, že?

S Nice jsme sehráli dost vyrovnanou partii. Byl to remízový zápas. Soupeře jsme pustili do dvou nebezpečných šancí. Kromě gólu tam bylo ještě břevno. My jsme tam měli spoustu náznaků, centrů, ale do pořádného zakončení jsme se nedostali. I tak jsme pro nás velká škoda, že jsme nezískali alespoň bod. Porážka nás stoprocentně bolí.

Bylo proti obraně Nice těžší se prosadit než s Partizanem Bělehrad či Kolínem nad Rýnem?

Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, kompaktně u sebe a hrozit z protiútoků, z náběhů za obranu. Z tohoto pohledu jsme cíl splnili. Bohužel jsme jeden gól inkasovali a zápas prohráli.

Jak moc bylo těžké v první půli běhat bez balonu a nahánět protivníka?

Kondičně to bylo sice bylo náročné, ale to jsme věděli. Nice je z naší skupiny nejsilnější a balonu. Individuální kvalita jeho hráčů je na nejvyšší úrovni. Věděli jsme, že nás budou přehrávat. Chtěli jsme využít nějakých rychlých brejků, standardních situací, centrů z lajny, bohužel se nám to nepodařilo.

Na konci jste stejně jako v zápase s Partizanem měli velký tlak. Nešlo takhle hrát už dřív?

Nice se v posledních patnácti, dvaceti minutách docela zatáhlo, snažilo se udržet výsledek. Hosté cítili, že nějakou kvalitu taky máme, takže začali zdržovat, bránit. Jelikož mají zkušenosti a evropské poháry nehrají poprvé, na konci si to zkušeně pohlídali a výsledek ukopali. My jsme ale z toho tlaku měli vytěžit víc.

Hodil jsem do toho vidle, smutnil po zápase s Nice gólman Slovácka Nguyen

Co jste říkal situaci, kdy fanoušek trefil kelímkem brankáře? Neměl jste obavy, že rozhodčí zápas třeba ukončí?

Byla to nepříjemná situace. Doufám, že postih nebude tak veliký, aby nám třeba na příští domácí zápas nezavřeli stadion, ale samozřejmě toto na fotbal nepatří a hned jsme se snažili říct fanouškům, ať se trošku uklidní. Bohužel ho to trefilo přímo do hlavy. Naštěstí to nebylo sklo, ale jenom plastový kelímek. Ale pořád byl plný piva. Nebál jsem se ale, že by sudí zápas ukončil.

Po třech zápasech máte jediný bod. Vnímáte, že postup ze skupiny se vám hodně vzdálil?

Je to složité, ale furt nás čekají tři zápasy a my neházíme flintu do žita. Věřím, že zbývající partie sehrajeme velmi dobře. V každém zápase budeme chtít urvat nějaký bod, vyhrát a jak jsme se už přesvědčili, se všemi týmy se dá hrát.