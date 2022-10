Střetli se vám myšlenky, nebo jste byl málo koncentrovaný?

Už jsem přemýšlel, jak balon rozehraju, věřil jsem, že mi zůstane v koši. Takových střel jsou stovky. My, jako gólmani, bychom je měli chytat. Když udělám v takovém zápase klíčovou chybu, tak nás to stojí body.

Byl to váš nejsmolnější gól v kariéře?

Určitě bych ještě něco našel. Hodně mě to mrzí, odehráli jsme více než vyrovnanou partii. Měli jsme na bod. Věřil jsem, že se soupeř bude tlačit za výhrou a tím pádem se otevřou nějaká okýnka. Tím gólem jsem do toho hodil vidle, takže kvůli tomu máme nulu.

Byl balon za čarou celým objemem?

Jo, bylo to kousek za čárou. Pokud by to rozhodčí neviděl, tak by musel být asi slepý. Chvilku jsem doufal, že to neuvidí, ale řekl bych, že to byl jasný gól.

Balon pod vámi proklouzl. Pomohlo tomu, že byl mokrý?

Hřiště se před zápasem kropí, takže je balon pokaždé mokrý. Na to jsou gólmani zvyklý. O to větší koncentrace měla být.

Soupeř vás moc neprověřil. Mohlo být za inkasovaným gólem i to, že jste nebyl v permanenci?

To ne. Byl jsem dobře připravený, ale mikrosekunda rozhodla o celém mém výkonu. Ta situace hodila celý můj zápas do koše.

Vzápětí nastřelili hosté břevno. Co se vám v té chvíli honilo hlavou?

To byla v podstatě stejná situace. Říkal jsem si, ať vystřelí kamkoliv, tak to musím chytit. Naštěstí mě zachránilo břevno.

V závěru jste šel do vápna soupeře. Snažil jste se odčinit inkasovanou branku?

To už je úděl gólmanů. Když udělají chybu, tak ji těžko napravují. Kdybych měl štěstí, že bych dal v závěru branku, tak by to bylo super.

Po zápase šel za vámi brankář soupeře Schmeichel. Co vám říkal?

Musím říct, že mě to příjemně překvapilo. Říkal, že jsme lidi, že se chyby dějí. Když za vámi přijde taková ikona, tak vás to trošku povzbudí. Místo aby šel slavit do šatny, tak přišel za mnou. Ukázalo se, že není jenom super gólman, ale i super člověk.

Jak se budete zbavovat toho pocitu viny?

Musím to hodit za hlavu a koncentrovat se na budoucnost. Budu to chtít mužstvu vrátit jindy.

Už v neděli proti Bohemians nebo si chcete raději odpočinout?

To samozřejmě záleží na trenérovi. Až přijde moje šance, tak budu připravený.

Na konci vás podpořili fanoušci. Potěšilo vás to?

To jo, ale udělal jsem chybu. Samozřejmě, porážku beru na sebe, ale lidem kolem patří velké díky.