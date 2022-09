„Klíčem k úspěchu byla dobrá defenzivní práce v čele s gólmanem Nguyenem,“ uvedl krátce po utkání Sinjavskij.

Obou gólů do sítě švédského vicemistra si právem považuje, na venkovní trefu ale bude vzpomínat ještě o něco víc. „Je to jednoznačně můj nejdůležitější gól kariéry. Jsem moc rád, že jsem jím přispěl k našemu postupu do skupinové fáze,“ radoval se sympatický blonďák.

Euforii si užíval také kapitán a odchovanec Slovácka Michal Kadlec. Bývalý reprezentant po návratu do rodného Uherského Hradiště v roce 2018 s podobným úspěchem vůbec nepočítal.

„Je to splněný sen dostat se do skupiny. Kdyby nám to někdo řekl pár roků zpátky, tak bychom mu nevěřili, teď je to zasloužená realita,“ prohlásil zkušený osmatřicetiletý zadák. „Toto je historický milník klubu. Hlavně kvůli fanouškům a lidem z klubu jsme rádi, že jsme to dokázali. Lepší to být ani nemohlo,“ usmíval se Kadlec.

Fotbalisté Slovácka vítězně zvládli i odvetu, mají miliony i historický postup

Na oslavy obrovského úspěchu ale s parťáky moc času nemá. Už v neděli totiž fotbalisté Slovácka doma hostí Liberec.

Čtvrteční odveta ve Friends Areně jim ale sebrala spousty sil. Moravané ve Švédsku nehráli tak dobře jako doma před týdnem, ale těžkou šichtu zvládli bez inkasované branky a většího dramatu. „Klíčem k postupu byl první zápas, který jsme vyhráli 3:0. Věděli jsme, že domácí na nás vlítnou, přežili jsme jejich tlak. Filip Ngyuen nás podržel v brance, navíc jsme z brejku dali vedoucí gól. Na některých klucích byla sice znát nervozita, protože takové zápasy ještě nehráli, alce celkově jsme to zvládli skvěle,“dodal Kadlec.

Tým z Uherského Hradiště, který přešel do play off této soutěže po vyřazení v Evropské lize od Fenerbahce Istanbul, tak proměnil třetí pokus o premiérový postup do skupiny evropského poháru. Loni v Konferenční lize ztroskotal na Lokomotivu Plovdiv.

Vítěz českého poháru MOL Cupu získá za postup do skupiny prémii 2,94 milionu eur (přes 72 milionů korun). O soupeřích Slovácka rozhodne páteční losování.