Fotbalisté Slovácka byli na hřišti favorizovaného Kolína nad Rýnem velmi blízko bodovému úspěchu.

Celek z Uherského Hradiště sahal proti pravidelnému účastníkovi vychvalované Bundesligy po remíze, chvíli i po výhře.

V cestě za úspěchem stály maličkosti i ukrajinský sudí, jenž viditelně stranil domácím.

Nejde jen o milionkrát omílaný zákrok na Kalabišku, ale i drsný skluz Slováka Dudy hned ve 2. minutě na útočníka Mihálika, po kterém měl jít ze hřiště, zpátky do šatny, nebo jiné ostré zákroky soupeře.

Slovácko se v Kolíně nad Rýnem prezentovalo jinak než v Istanbulu nebo Stockholmu, hrálo úplně jinak.

Aktivně, útočně, odvážně, rychle dopředu.

Prostě tak, jak to má nejen kouč Svědík rád.

Nespoléhalo se jenom na organizovanou defenzivu, taktický výkon, nulu vzadu či nákopy dopředu.

Třeba by to přineslo bod, remízu 0:0, kdoví, ale zážitek by byl sotva poloviční, to je jisté.

Takto sice Kadlec a spol. přišli o body i miliony, ale domů se vraceli se vztyčenou hlavou.

Stoprocentní penalta, míní Kalabiška. Televizní expert oponuje. Co Svědík?

Provinční celek z Uherského Hradiště v Německu zanechal slušný dojem. Pokud se bude stejným způsobem v Evropě prezentovat dál, nebude ve skupině Konferenční ligy za otloukánka.

Postup do vyřazovacích bojů by byl sice senzací, ale dokud je šance, bude se Slovácko rvát. Tak to má nastavené, tak to prostě je.

Nyní ale musí Moravané přepnout na ligový režim. Už v neděli hostí Jablonec a další ztráta by Svědíkův tým dost bolela.

Před reprezentační přestávkou se tým musí zklidnit, dostat do pohody. Po domácí výhře by se baterky dobíjely daleko lépe.

Jednoduché to ale nebude. Bolístky se ozývají, pár hráčů odpočine, sestava se protočí, ale i méně vytížení borci musí něco předvést, pořádně zabojovat.

Chvála je sice hezká, ale ani borci z Uherského Hradiště si za nic moc nekoupí, což dobře vědí. Takže vzhůru do další roboty…

Autor Libor Kopl je fotbalovým exertem Deníku