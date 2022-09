Svěřenci trenéra Martina Svědíka čekají na vítězství už šest soutěžních zápasů a po remíze Partizanu s Nice jsou v tabulce poslední.

„Pocity jsou samozřejmě smíšené. Nepředvedli jsme vůbec špatný výkon. Hlavně do druhého poločasu jsme vstoupili skvěle a dvacet až pětadvacet minut hráli výborně. Musím pochválit mužstvo, jak na nepříznivý výsledek zareagovalo. Jenom škoda, že jsme utkání nedotáhli do lepšího konce,“ smutní trenér Slovácka Martin Svědík.

Odvážný ofenzivní výkon hostů ocenili nejen fanoušci, ale i experti. „Skvělé představení českého týmu proti bundesligovému mančaftu,“ glosovat trenér a expert České televize Erich Brabec.

Nadšený z výkonu Slovácka byl i jeho bývalý kouč Miroslav Soukup. „Klub z nejmenšího ligového města, bez jediného českého reprezentanta sehrálo v Kolíně důstojnou roli. Statistiky ukazují, že Slovácko bylo favoritovi vyrovnaným soupeřem, v některých fázích jej dokonce převyšovalo. Hlavně v úvodní čtvrthodině druhé půle hrálo fantasticky,“ vyzdvihuje Soukup.

„Slovácko ukázalo svoji sílu a kvalitu, že se zaslouženě dostalo do základní skupiny Konferenční ligy. Bohužel inkasovat tři góly ze standardních situací je obrovská škoda,Lituje Soukup. „Hosté si vypracovali gólové situace ze hry. Penalta však obrátila vývoj, byl to zlomový moment utkání,“ má jasno.

Podle Brabce rozhodla duel především produktivita Kolínu. „Slovácko z pěti střel dostalo čtyři góly, což dokazuje, že efektivita na evropské scéně je jiná než v české lize,“ říká.

„Slovácko za neproměněné šance bylo sice potrestáno, ale fantasticky se vrátilo do zápasu. Kalabiška pak měl další příležitost na 3:2. Pak ale přišly další individuální chyby a Slovácko už nenašlo odpověď,“ dodává Brabec.

Trenér Svědík nebyl spokojený jenom s úvodem utkání. „Tak jak jsme nechtěli, jsme do utkání vstoupili. Merchas Doski měl sice první zakončení na bránu, ale potom jsme měli pasáž, kde bylo vidět, že jsme trošičku bázliví a že v některých pasážích ztrácíme zbytečně balony. V tu chvíli jsme si ale ještě v obranné fázi počínali dobře,“ uvedl.

Oběma brankám Kolína po rohových kopech předcházely zbytečné ztráty. „Od prvního gólu jsme začali hrát odvážněji, vytvářeli jsme si prostory pro zakončení, začali jsme líp kombinovat a líp se pohybovat v prostorech. Hlavně v útočné fázi nám pomohla i změna rozestavení po patnácti minutách,“ míní Svědík.

Jeho týmu patři hlavně úvod druhé půle. „Dobře jsme soupeře presovali, chvílemi nevěděl, kam hrát, ztrácel hodně balonů, hlavně ve středu pole jsme to chytali a korunovali jsme to dvěma krásnými brankami,“ uvedl kouč Slovácka.

Rozhodujícím momentem zápasu podle Svědíka byla šance Kalabišky za nerozhodného stavu 2:2. „I když to měl proměnit sám, jsem přesvědčený o tom, že to byl faul,“ má jasno.

Na nepřesného ukrajinského sudího se ale sympaticky vymlouvat nechtěl. S jeho výkone ale spokojený rozhodně nebyl. „Když jsme my udělali chybu na druhé straně, tak ještě než pískl penaltu, letěl domácí hráč s rukou nahoru. Přišlo mi to divné, na této úrovni by kvalita rozhodování měla být lepší,“ míní. „Nicméně zápas jsme si prohráli sami tím, že jsme pokutový kop udělali. Udělali jsme tam chybu. Potom soupeř přidal ještě jednu branku a bylo po zápase," dodal.