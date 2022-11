Bolí prohra hodně vhledem k penaltám a průběhu zápasu?

Samozřejmě, že to bolí. Penalty jsem pořádně neviděl. První se mi zdála hodně přísná, byl to spíš souboj tělo na tělo. Druhá nevím, to hlavnímu asi poradil pomezní, takže těžko říct. Jakmile to pískl, tak už jsme věděli, že se to nedá zvrátit. Je to taková kaňka na zápase.

Jako kapitán jste komunikoval s rozhodčím. Jak se o penaltách vyjadřoval?

Říkal, že mě respektuje, ale ať na něho ostatní hráči nemluví. O první penaltě tvrdil, že byla tisíciprocentní. O druhé jsme se ani nebavili. O druhé řekl pomezní, že ví, že to je penalta. Takhle to probíhalo. Bylo to nešťastné utkání od rozhodčích, ale to se nevrátí – jedeme dál.

Jak byste zhodnotil zápas?

První půlku jsem dobře bránili, soupeř si nic nevytvořil. Remíza by zápasu víc slušela. Jsme zklamaní, že jsem se před domácími fanoušky víc nepoprali. Je škoda, že končíme v poháru. Pro fanoušky a pro celý region.

Šancí od vás moc nebylo. Proč jste se netlačili víc dopředu?

Nebylo to je pravda. Mohli jste toho udělat Víc. Kolín toho taky moc neměl, někdy je to o jedné šanci. Rozhodla ta penalty. Škoda, že po jejich neproměněné penaltě jsme neměli ještě větší tlak. Na druhou stranu jsme hráli proti celku, který skončil loni šestý nebo sedmý v bundeslize. Byla to vcelku vyrovnaná partie, ukázala nám, že se můžeme rovnat i těmito týmy. Už jsem to říkal i do německé televize. Doufám, že si budou Slovácko pamatovat. Věřím, že Slovácko nebylo v Evropě naposled.

Jak se hrálo v takovém netradičním čase jako je jedna hodina odpoledne?

Byl to trošku atypický čas. O půl desáté jsme měli takový snídaňo-oběd. Nic příjemného, ale museli jsem to akceptovat. Viděli jste sami, že včera to nešlo. Z hlediska regulérnosti bylo jasné, že se zápas odloží. Snažili jsme se odvést co nejlepší výkon, bohužel to nestačilo.

Vzpomněli jste i na zápas v Kolíně? Tam jste také prohráli gólem z penalty?

Co k tomu říct? Je to škoda, že ze hry gól nedostaneme a musí rozhodnout penalty. Musím se na to podívat, nechci se k tomu moc vyjadřovat. Po té druhé penaltě zase pískal rozhodčí takové fauly, které by předtím nezapískal. Bylo to takové divné. Konec už byl rozháraný, když proti vám písknou dvě penalty, tak už se hádáte o každý balon, který byl v jejich vápně.

Závěr byl už hodně emotivní, že?

Jasně, ty emoce k tomu patří. Trenéři dostali žluté karty. Škoda, že jsem ty emoce nepřetavili k tomu, aby se nám podařilo vstřelit gól.