„Vědomě jsem to určitě netečoval,“ přiznal s úsměvem jediný střelec uherskohradišťského celku při duelu proti Partizanu.

„Byla to taková rána, že mně to jenom lízlo chránič a změnilo směr,“ líčí. „Nejsem si ani jistý, zda to letělo na bránu nebo vedle. Teč tam ale byla a já jsem rád, že jsem dal gól,“ radoval se.

Náladu mu kazí akorát neproměněná šance krátce po příchodu na hřiště. „Je to škoda, protože byla mnohem tutovější,“ ví dobře.

Mihálik ale na přední tyči po Kalabiškově prudkém centru míč vůbec nezasáhl. „Na gólmana jsem vůbec nereagoval. Chtěl jsme to jenom líznout a uklidit na bránu, bohužel jsem netrefil balon,“ kál se.

V závěru měl bývalý hráč Jablonce a Plzně ještě jednu možnost, z voleje ale pálil nepřesně. „Vždycky jde zakončit lépe. Tady jsem se snažil trefit míč čistě, což se mi i podařilo, ale směr nebyl takový, takže to šlo vysoko nad,“ říká.

„Toto ale nebyla stoprocentní šance. Proměnit jsem měl tu první,“ cítí.

Jelikož závěrečný nápor další gól Slovácka už nepřinesl, odvezli si Moravané z Bělehradu bod za remízu 1:1. „Chtěli jsme vyhrát, šance na to byly, kdežto Partizanu stačil i bod. Domácí věděli o co hrají. Nebyli extra nebezpeční. Sehráli jsme s nimi rovnocennou partii,“ uvedl.

Česká zástupce při pohárové derniéře navázal na předcházející slušné duely s Nice či Kolínem nad Rýnem. „Nehráli jsme žádné druhé housle. Silným týmům v Evropě jsme ukázali, že jsme konkurenceschopní,“ těší Mihálika.

Jediné, co mu ve venkovních zápasech Konferenční ligy vadilo, byla atmosféra. Zatímco v Kolíně bylo plno, souboj v Nice se odehrál bez diváků a v Bělehradu zase mohly do hlediště jenom děti.

„Chytli jsme takovou skupinu raubířů,“ říká s úsměvem. „I u nás se stal jeden incident, po kterém máme podmínečně uzavřenou tribunu. Naše skupina byla trošku divoká. Je škoda, že když je stadion úplně prázdný. Fotbalu to škodí, hraje se totiž pro lidi,“ připomíná.

Děti v ochozech se mu ale na rozdíl od kouče Svědíka nezamlouvaly. „Strašné,“ ulevil si. „I když jich tady byla spousta, nebylo to fandění, ale jenom pištění nebo nějaké bučení. Rozhodně to nebylo příjemné. Radši bych hrál před prázdným stadionem,“ přiznal.

V neděli proti Pardubicím už ale budou na stadionu i dospělí. Slovácko potřebuje proti poslednímu týmu FORTUNA:LIGY i pomoc fanoušků.

„V lize nám to nešlape podle představ. Z Evropy jsme ale vypadli, a tak se budeme připravovat jenom na domácí soutěž. Uděláme všechno proto, abychom šli v tabule nahoru,“ slibuje útočník.