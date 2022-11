Do Bělehradu nepřicestovaly zkušené opory klubu. Scházet bude nejen kapitán týmu Kadlec, ale i Petržela, Kalabiška, Trávník či Kozák. „Šanci dostanou další hráči, sestava bude trošku jiná. Kluci musí chytit svoji příležitost za pačesy. Musí se s tím poprat,“ říká.

Svěřencům Martina Svědíka odpadl víkendový zápas FORTUNA: LIGY.

Bude to výhoda? Bude mančaft víc odpočatý?

„Po fyzické stránce nám ten den dva pomůžou. Momentálně nám to situaci ulehčí, ale potom se nám to zase nahromadí. Co se týká zápasu v Bělehradu, tak věřím, že to pomůže,“ okomentoval delší volno Daníček.

Domácí tým je hlavně díky dvěma výhrám proti bundesligovému Kolínu v čele skupiny D, hlavně doma Partizan body nerozdává.

„Těžko říct, jak se bude zápas vyvíjet, ale je pravda, že doma jsou silní. Musíme se však soustředit na svůj výkon,“ dobře ví rodák z Napajedel, kterého mrzí, že zápas bude znovu bez diváků.

Slovácko se loučí s Evropou. V Bělehradu nastoupí bez kapitána i dalších opor

Srbský vicemistr byl potrestán za to, že jeho příznivci používali zakázanou pyrotechniku a provolávali diskriminační hesla.

„Nejprve v Nice bez fanoušků, pak odložený zápas pro mlhu. Ty události jdou rychle po sobě. Máme zvláštní skupinu. Mrzí nás, že hrajeme znovu bez diváků,“ posteskl si Daníček.

Po zápase v Bělehrad může tým z Uherského Hradiště hodnotit svoje vystoupení v Evropské konferenční lize.

Hráči si během půl roku vyzkoušeli model s více zápasy v týdnu.

Za říjen třeba odehráli čtyři ligové a tři pohárové zápasy.

Jak hodnotí náročný uplynulý půl rok Vlastimil Daníček? „Bylo to náročné, ale vždycky jsme to chtěli zažít a vyzkoušet si to. Myslím, že můžu mluvit za celou kabinu. Chtěli bychom to zažít znovu. Bylo to náročné, ale krásné. Otevřelo nám to oči. Myslím si, že i hráčsky a týmově nás to posunulo někam jinak. Obrovská zkušenost pro všechny,“ říká na závěr Daníček.