Palírna U Zeleného stromu

Nejstarší evropská palírna U Zeleného stromu v ProstějověZdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Historie výroby lihovin, na kterou činnost společnosti navazuje, sahá až do 16. století. Roku 1518 udělil pán Vilém z Pernštejna právo vyrábět slad a pálit kořalku domu U Zeleného stromu ve středu města. Roku 1948 byl přejmenován na závod Starorežná Prostějov. Následně koncem 50. let se celá výroba přestěhovala do bývalého pivovaru Binko, kde se dosud nachází. V roce 1992 byl provoz privatizován. V roce 2011 se firma spojila s firmou Granette & Starorežná Distilleries a.s. a vznikl tak největší ryze český výrobce lihovin. V roce 2017 se firma vrátila k původnímu názvu Palírna U Zeleného stromu a.s.. Nabízí mnoho oblíbených značek jako je Stará myslivecká, Starorežná, Hanácká vodka či Klášterní tajemství.