Český vědec Jan Procházka vyvinul antivirový přípravek na nátěr stěn

Umí ale třeba i kouzla s papírem. V jeho tiskařské dílně jsou stroje, které digitální tiskárny absolutně neznají. Jde například o tisk z hloubky, tisk z vrchu (klasický knihtisk), slepotisk (reliéfní tisk) nebo vypalování do kůže.

Jiří Rücker je rodák z Českého Brodu, většinu svého života ale tráví v Pečkách. „Přes kovorytectví, které bylo mou hlavní pracovní náplní, jsem se dostal nejdřív jako k zálibě k dřevořezbě. Následně jsem oboje zúročil ve své živnosti,“ popisuje.

Z kovorytce řezbářem

Původně se vyučil rytcem kovů, následně si doplnil vzdělání oborem muzejní konzervátor. Působil také jako pedagog na uměleckořemeslném učilišti v Praze. Pracoval například ve Sklárnách Bohemia jako rytec forem, v podniku Grafotechna jako rytec poštovních razítek, v družstvu Umělecká řemesla jako rytec medailér, dále jako rytec štočků či ocelových razidel, odznaků, dřevorytů, mědirytů, ocelorytů, šperků a zbraní. V roce 1990 si založil vlastní živnost. Je nositelem ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje či Nositel tradice lidových řemesel.

A mimochodem, pokud byste si chtěli doma vyrobit dle Jiřího Rückera receptu perník tlačený do dřevěných forem (určený pro začátečníky), věřte, že se do něj dává jemně tlučené a proseté koření, tedy žádné koření do perníku koupené v supermarketu, je třeba těsto nechat uležet nejméně týden, lépe dva, a péct ve slabě vyhřáté troubě, tedy spíše sušit na 100 až 120 stupňů.