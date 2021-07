Dopis zesnulému manželovi napsala Iva: Můj milovaný,

Čtenář Deníku





znali jsme se pomalu 26 let. Pro někoho to je mnoho, ale pro mne málo. Při svatební řeči nám oddávající říkal, že spolu poplujeme na jedné loďce. Jeden z nás bude pádlovat a druhý kormidlovat. Tehdy jsme se tomu smáli, ale ono to u nás takto fungovalo. Kormidlo jsme si půjčovali.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Shutterstock/Deník