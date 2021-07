Dopis napsal Karel: Milá babičko,

Čtenář Deníku





když svým vnukům vyprávím tvůj životní příběh, tváří se nedůvěřivě a určitě si myslí, že jsem si jej vymyslel. A nejen oni, ale i další příbuzní a známí. Kdopak by taky uvěřil, že jsi od svých dvaceti osmi let dokázala žít sama se starostmi o čtyři dcerušky a jednoho synáčka, protože se ti dědeček, tedy tvůj manžel, z I. světové války nevrátil.

Napište svým blízkým to, co jste jim vždy chtěli říci, ale nikdy jste to neudělali. | Foto: Deník/Shutterstock