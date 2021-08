Za dva měsíce lze stihnout spoustu věcí. „Mám tábor, byl jsem na dvou soustředěních, na několika závodech. A každý den mám plavecký trénink,“ popisuje prázdniny dvanáctiletý Vojta Stočes z Příbrami.

Kdysi byl takový program celkem normální. Ovšem v dnešní době působí takřka nepatřičně. Děti jsou s pohybovou aktivitou slušně řečeno na štíru. „Situace je tristní,“ říkái prezidentka Asociace školních sportovních klubů Svatava Ságnerová. Jakmile začne vyjmenovávat potíže, které způsobil koronavirus, je jasné, co má na mysli.

„Roste nám tady generace, kterou stát ignoruje. Takříkajíc ji pohřbil. Neprobíhala plavecká výuka a dopravní hřiště zela prázdnotou. Ani se neškolila první pomoc,“ dodává Ságnerová.

Podstatné je sdělení v její první větě. Ve školách dodnes nikdo netuší, zda bude na podzim možné rozšířit tělocvik (takzvaná hodina navíc, nyní projekt Sportuj ve škole).

Politici v čele s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou neřeší, že kluci a holky v České republice tloustnou. Možná se nebyli podívat, jaká je realita.

„Když se po koronavirových omezeních děti vrátily, byla spousta z nich špekatá,“ konstatuje dlouholetý učitel a ředitel základní školy v Uherském Brodu Zdeněk Moštěk.

Možná jsou to tvrdá slova, ale jak řekl šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser: „Potřebujeme probrat nejen děti, ale hlavně jejich rodiče a celou společnost.“

Pokud bude ubývat těch, co po škole chodí na hřiště (a o prázdninách vyrážejí na soustředění a různé kempy), můžou se lékaři připravit na příval obézních pacientů a cukrovkářů. Už včera bylo pozdě to řešit.

České děti nedopadly dobře

O stavu českého sportu asi nejlépe vypovídá studie, jež vznikla v rámci projektu Olympijský víceboj. Na základě skutečných dat lze konstatovat, že děti se proti minulému století zhoršily. A navíc nejsou tak šikovné (výkonné) jako ty v cizině.

„V disciplínách, které sledujeme, to vážně nedopadlo dobře,“ přitakává docent Tomáš Perič, dlouholetý a uznávaný metodik, jenž pracuje na Univerzitě Karlově. Školáci z Česka se mohou měřit s vrstevníky z Anglie nebo Rakouska v běhání (na dlouhou trať). I test flexibility, jakési ohebnosti, napovídá, že tady není velký problém. Ale dál?

Jedním z největších „nepřátel“ se stal míč. „U házení balonem je největší propad,“ píše se v obsáhlé studii.

Mimochodem, pokud se ptáte na kolektivní sporty, tak herní prvky nikdo nesleduje a nezkoumá. Nicméně výsledky mladých fotbalistů či hokejistů napovídají, že i tady je soupeři strčí do kapsy. Před pár dny Češi na ledě prohráli s Ruskem 3:7.

