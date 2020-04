Ivana Jurášová z Velkých Bílovic na Břeclavsku provozuje cestovní agenturu formou s.r.o., kde je jednatelkou a z hlediska pracovního poměru i zaměstnancem na straně jedné a zaměstnavatelem na straně druhé. Žádné další zaměstnance nemá.

Očekávala, že jí vláda při koronavirové krizi pomůže tak, jak slibuje zaměstnavatelům, živnostníkům a podnikatelům. Výsledek je ale ten, že se zatím žádného zastání nedobrala a má velké obavy z toho, co bude dál.

Zkusila proto uspět v programu Antivirus. „V rámci kompenzací jsem žádala o kurzarbeit za sebe jako za zaměstnance. Úřad práce v Břeclavi mi ale pomoc zamítnul, a když jsem žádala vysvětlení, na základě čeho mi nebyla přiznána, dostala jsem e-mailem oznámení o tom, že příspěvek nemůže dostat osoba, která je statutárním orgánem společnosti,“ svěřuje se s čerstvou zkušeností paní Jurášová.

Podle ní je nelogické a naprosto nespravedlivé, aby jen kvůli formě podnikání nedostala, stejně jako mnozí další, od státu žádnou kompenzaci. „A navíc, aby po nás stát ještě chtěl, abychom platili nemalé odvody za zaměstnance, tedy sami za sebe. V době, kdy jsme kvůli opatřením státu naprosto bez příjmů,“ pokračuje Ivana Jurášová, která nechápe, že ji stát na základě ničeho vyloučil z veškeré podpory.

Cestovní ruch patří mezi nejvíce postižené obory podnikání. „Jsme teď na nule a ještě přicházíme o prostředky, které jsme „vydělali“ v minulosti. Pokud vezmeme v potaz, že prodej first momentů začal někdy v říjnu, takže bychom teď měli za tuto práci pomalu fakturovat provize a místo toho jen řešíme storna, takže jen odepisujeme ztráty. Pakliže se opravdu letos neotevřou hranice, tak přijdeme prakticky o celoroční příjem,“ obává se majitelka cestovní agentury.

Vláda letos hodlá Čechy nasměrovat k dovolené v tuzemských lokalitách a měla by vydat poukázky v hodnotě 10 tisíc korun, které by hradil stát a zaměstnavatel, ten by si je mohl odečíst z daní. Pomůže cestovním agenturám a kancelářím aspoň toto opatření?

Tuzemský cestovní ruch se může na nohy postavit sám

„Je pochopitelné, že stát chce podpořit domácí cestovní ruch. Už jenom z praktického hlediska je to ale zbytečné mrhání prostředků. Při vší úctě si myslím, že tuzemský cestovní ruch se na nohy dokáže postavit sám. Spousta lidí se totiž bude bát do zahraničí. Jenže i cestovní kanceláře organizující zahraniční pobyty nebo cestovní agentury, které je prodávají, přece generují zisk. A ten zůstává v české ekonomice,“ zamýšlí se podnikatelka nad plány české vlády.

Paní Jurášová nechápe, z jakého důvodu by měla být možnost zaměstnavatele přidat příspěvek pro svého zaměstnance jako daňově odečitatelnou položku pouze na domácí dovolenou.

„Pokud se má nějaká podpora poskytovat, pak tak, aby byla čerpatelná i u cestovních agentur a kanceláří i na dovolené zahraniční. Státní podpora by měla být poskytnuta buď všem, nebo nikomu. Jde podle mě jen o lobby velkých českých hotelů. Pokud budou tyto poukazy na tuzemsko schváleny, bude to jen další rána pro už tak skomírající cestovní kanceláře a agentury,“ uzavírá své myšlenky Ivana Jurášová.

