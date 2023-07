Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v pondělí 10. července odpoledne v Uherském Brodě u požáru lithiových baterií fotovoltaického systému. Hořelo v přízemí rodinného domu. Škoda se vyšplhala na čtvrt milionu korun.

Požár v Uherském Brodě se rozšířil od baterií fotovoltaického systému. Z domu evakuovali majitele i děti; pondělí 10. července 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

„Majitel objektu z domu vyvedl dvě děti do zahrady a snažil se požár hasit, a to až do okamžiku, kdy již byla místnost silně zakouřena. Při hašení se nadýchal zplodin a velitel proto povolal zdravotnickou záchrannou službu,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Majitelku objektu hasiči evakuovali z prvního podlaží pomocí nastavovacího žebříku a vyvedli před dům. Po odvětrání průjezdu přenesli i obě děti, kterým pro uklidnění darovali hračku. Takzvaného dráčka Záchranáčka.

Požár hasiči zlikvidovali vysokotlakým proudem vody a poté použili přetlakovou ventilaci k odvětrání domu. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové se majitel sám přesvědčil, že rozvoj požáru baterií je velmi rychlý, uvolňují se při něm toxické zplodiny a baterie se při roztržení mohou rozlétnout po místnosti.

„Naštěstí se událost obešla bez vážnějšího zranění. Příčinou vzniku požáru byla technická závada uvnitř bateriového bloku. Požár způsobil škodu 250 tisíc korun. Hasiči včasným zásahem uchránili majetek v hodnotě tří milionů,“ dodala mluvčí hasičů.