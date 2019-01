Zlínský kraj – Takřka dvakrát do týdne zasahují krajští hasiči u hořících aut. Mnohdy bývá na vině technická závada na autě samém. Takto se již zlínským krajským záchranářům podařilo odhalit i chybu u Renaultu Scénic, který oznámili i příslušné automobilce.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Naposledy zaměstnal hasiče hořící renault poslední únorovou sobotu ve Zlíně. „Jako i v ostatních případech, byla příčinou závada na elektroinstalaci. Vzhledem k tomu, že jsme se u této značky setkali s podobnými požáry vícekrát, upozornili jsme na to v minulosti i společnost Renault, s níž nyní spolupracujeme na objasnění detailních procesů způsobujících tento typický požár,“ informoval mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Čtěte více: Technická závada způsobila požár vozidla

Podle něj to však neznamená, že hoří jen určité typy aut, jako zrovna Renault Scénic. „Požáry mohou vzniknout u jakéhokoliv vozu, ať už starého či nového. Co se týče starších aut, tak zde se setkáváme poměrně často se závadou na palivové soustavě, která je typická u škodovek, u nových vozů to bývá často závada na elektroinstalaci,“ podotkl mluvčí.

Dodal, že jen loni měli v kraji záchranáři za sebou sto osm zásahů, předloni sto šest. „Přestože to nejsou závratná čísla, bývají zde značné škody. Auta hoří velmi rychle, takže zde sehrává roli každá minuta,“ podotkl mluvčí.

A hasicí přístroj je ideální pomůckou, jak rychle a účinně zabránit zkáze celého auta. „Hasičský sbor se snažil do zákona prosadit, aby tyto pomůcky byly součástí povinné výbavy, avšak zatím se to nepodařilo. Přesto důrazně doporučujeme vybavit vozy hasicím přístrojem. Stojí řádově několik set korun, což je oproti hodnotě auta zanedbatelná částka,“ podotkl mluvčí.

Doplnil ještě, že levnou variantou jsou i hasicí spreje. „Ty jsou však účinné ve chvíli, kdy se oheň teprve začíná rozhořívat. Proti plamenům by však již nestačil,“ vysvětlil Mitáček.

Podle něj u těchto druhů požáru dělají lidé často dvě zásadní chyby. Tou první je, že se bojí hasit. „Je fakt, že jsou ovlivněni filmy, kdy vůz hned po vznícení vybouchne. To však v reálu není pravda, a to dokonce ani u aut, která jsou na plynový pohon. Je tedy potřeba zachovat chladnou hlavu a začít ihned hasit. Pokud není po ruce přístroj, tak vzít i deku, kabát či použít písek,“ radí mluvčí.

Druhou chybou je otevření kapoty vozu. „V tu chvíli totiž i začínající požár dostane dávku kyslíku a ihned se rozšíří. Ideální je jen lehce kapotu nadzdvihnout, zjistit, co se děje, a případně vzniklou škvírkou se snažit hasit,“ uvedl Mitáček.

Dodal, že rozhodně není vhodně například jet k nejbližší čerpací stanici pro hasicí přístroj. „S tím jsme se skutečně již několikrát setkali, stejně tak jako i s hrdinskými skutky, kdy lidé, aby ochránili okolo stojící auta, do něj nasedli a odvezli jej mimo jejich dosah,“ sdělil mluvčí.