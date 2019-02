Velehrad – Zapálený a následně uhašený byt na Velehradě byl ve středu 20. ledna příčinou výjezdu uherskohradišťských strážců zákona.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Muž středního věku přijel za svou ženou a dětmi na návštěvu do bytu, který mají od obce Velehrad pronajatý. Sám už v bytě ale nebydlí. Po večerní vzrušené debatě jeho žena z příbytku odešla. Muž poslal pryč i svého syna, protože v rozrušení chtěl zůstat sám. Ve zkratovitém jednání a ze zlosti jej nenapadlo nic lepšího, než zapálit věci v bytě,“ popsal případ uherskohradišťský policejní mluvčí Aleš Mergental.

Oheň se podle něj rozhořel rychle. Ale pomaleji došlo muži, co udělal a začal byt hasit vodou z koupelny a pak i hasicím přístrojem. Po chvíli se mu naštěstí podařilo požár uhasit. V tu chvíli si uvědomil, co udělal a zůstal v bytě až do rána. V šest hodin ráno se do bytu vrátila jeho manželka i se synem a uviděli spoušť, kterou manžel způsobil.

„Obci Velehrad, které byt patří, vznikla ohněm předběžná škoda padesát tisíc korun,“ vyčíslil ztrátu Mergental. Přivolaní policisté dotyčného na místě zadrželi a odvezli na hradišťské obvodní oddělení. Tam mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což mu ze zákona hrozí až roční pobyt za mřížemi.