„V místě ohniska požáru nebyl žádný vhodný iniciační zdroj, kromě nedaleko stojícího oboustranného kosmetického zrcátka. Svědci do protokolu uvedli, že během návštěvy uslyšeli z požárem poškozeného prostoru dva výbuchy. Šli se podívat, co se stalo a zjistili, že na stolku hoří kosmetické potřeby. Po uhašení plamenů nahlásili požár hasičům,“ uvedl mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Roman Žemlička.

Festival Slovácké léto pomohl vdově se sirotky a rozšířil seznam dárců

Příčinu požáru v Jalubí pomohlo odhalit vyšetřování deset let starého případu v Janově nad Nisou. Tehdy byl proveden pokus se zrcátkem, aby bylo zjištěno, za jakých podmínek je schopné zapálit hořlavé předměty vlivem odražených a soustředěných slunečních paprsků.

Opakovaně bylo prokázáno, že lze ve vzdálenosti asi 1,20 metru od zrcátka vytvořit optické ohnisko schopné bez problémů zapálit novinový papír v době do 35 sekund, bílý kancelářský papír do 75 sekund a hrubší tmavý textil do 25 sekund.

Pokusem byla potvrzena i optická ohnisková vzdálenost odpovídající vzdálenosti zrcátka od křesla v případě popisovaného požáru.

„Na základě těchto indicií a získaných důkazů z místa požáru, byla i v našem případě potvrzena verze, že ke vzniku požáru v Jalubí došlo právě kombinací kosmetického zrcátka a slunečního záření. Údajně i renomované firmy v návodech k použití k tomuto výrobku uvádí informaci, že hrozí nebezpečí vzniku požáru,“ dodal Roman Žemlička.

Požár způsobil škodu v předběžné výši 20 tisíc korun.