Podzim je ten pravý čas pro turistické požitkáře. Před nimi a jejich rodinami se u nás otevírá rok od roku širší vějíř nabízených atrakcí: počínaje bezpočtem vinobraní a degustací ve vinných sklepech a konče třeba meditačními pobyty v klášterech. Na některé z nich vás zavede článek, který vyšel v týdeníku Květy.

Do lázní

Ideální jsou pro pohodový neuspěchaný podzimní odpočinek lázně: samozřejmě v první řadě světoznámý český lázeňský trojúhelník, kandidující na ochranu UNESCO. Zvláště Mariánské Lázně a Františkovy Lázně potěší milovníky architektury – byly totiž vystavěny v jednotném stylu a později se jim naštěstí téměř zcela vyhnuly přestavby, takže jsou dnes tak trochu skanzeny architektury.

Což mimo zástupy jiných celebrit ocenil i J. W. Goethe, který si z „Mariánek“ nechával posílat vodu Křížového pramene do Výmaru. Dodala mu tato voda i sílu, aby se – samozřejmě opět v Mariánkách – ucházel o krásnou Ulrike, o 55 let mladší než on?

To už vyzkoušejte sami, stejně jako návštěvu půvabných Římských lázní, Parku Boheminium s modely významných českých staveb či litinové novobarokní kolonády.

Ve Františkových Lázních na vás zase čekají prameny vyvěrající ve Františkově a Luisině pavilonu, slavný chlapeček s rybou a v blízkém okolí pak hned dvě romantické vyhlídkové věže – anebo moderní vodní ráj Aquaforum či tajemná přírodní rezervace Soos s bahenní sopkou.

V Karlových Varech je pak nabídka akcí přímo nepřeberná. Chcete zdolat lanový park Linhart anebo vyrazit na kole na některou z cyklotras, které vedou až na Loket či do Krušných hor? Prozkoumat podzemí Vřídla anebo nádherné obyvatele Motýlího domu?

Ve Varech na vás také čeká na dvacet výstav a muzeí – pro labužníky Návštěvnické centrum Becherovky, pro zvídavé expozice Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje a pro všechny pak Muzeum paradoxů FATAMORGANA, Císařské lázně, sklárny Moser a Muzeum voskových figurín.

Na kole na houby?

Podzimní Jeseníky nejenom září barvami a voní vlhkým mechem – také je zde jedna z nejhustějších sítí cyklostezek u nás. Na rodinném výletě tu můžete spojit příjemné s užitečným a podívat se i po houbách: při troše štěstí jich najdete plné košíky.

Z řady zdejších dobře promyšlených cyklostras určitě stojí za doporučení ta Čarodějnická. Vyrazíte po ní zpátky do 17. století a seznámíte se s místy, kde řádil inkvizitor Boblig z Edelstadtu. Tehdy bylo upáleno několik stovek nešťastníků!

Kromě historie na vás na této trase čekají i nádherné pasáže Jeseníků spojené s okouzlujícími výhledy. A pokud máte rádi adrenalin, zavítejte do Bike Parku Kouty. Tady jsou sjezdové tratě pro zkušené cyklisty i pro začátečníky: Uhlířská stopa se hodí i pro děti, zatímco Koutíkův sen byl připraven pro zkušené freeridery a sjezdařské specialisty.

Po příjemných procházkách i drsných sportovních výkonech pak zkuste najít čas na osvěžující procedury ve slavných Priessnitzových lázních…

Pálava: nejsladší pohoří

Pořád ještě neskončil čas vinobraní a hlavně bezpočtu ochutnávek ve vinných sklepech či v hotelech jižní Moravy. Centrem vinařských radovánek je odedávna Pálava – korálový útes, který nám tu zůstal po předpotopních teplých mořích. Právě unikátní přírodní podmínky dávají vínům z Pálavy unikátní chuť – včetně lahodného vína po Pálavě pojmenovaného, které tady návštěvníci žádají snad nejvíc (pozor na napodobeniny!).

Výhodou minipohoří Pálava je, že se tu mezi ochutnávkami v jednotlivých vinařských obcích můžete pár kilometrů projít po kopcích, aby z vás případná promile vyšuměla. Díky tomu si také nabízená vína více vychutnáte.

Samozřejmě nejen vínem je zde turista živ: roviny kolem Pálavy jsou ideální pro nenáročné rodinné výlety na kolech, které mohou směřovat třeba na zámek v Mikulově či do Lednicko-valtického areálu chráněného UNESCO. V Lednici se nezapomeňte projet zámeckým parkem po vedlejších ramenech Dyje na lodi, je to krásný zážitek!

A budete-li mít trochu času navíc, zajeďte si pár desítek kilometrů na rakouskou stranu do Heldenbergu. V hrobce na Návrší hrdinů navždy odpočívá maršál Radecký, pod kopcem je vesnice z doby kamenné, taky tu mají lipicány, sbírku autoveteránů a samozřejmě vinotéku. Je sympatické, že na webu komunikují v hezké češtině.

Dobře je u bratrů

Podzim je také tradičně dobou, kdy z Čech jezdí nejvíc návštěvníků do slovenských termálních lázní. Dnes pomineme dobře známé termály na jihu země a podíváme se kousek severněji.

Tam leží třeba Trenčianske Teplice, jen pár kilometrů od Trenčína s jeho slavným hradem. V lázních se chlubí „kyslíkovou terapií proudící z lesů“ a tvrdí, že by „byl hřích, neponořit se do naší léčivé termální vody“. Příjemné lázeňské městečko se také umí dobře postarat o kulturní vyžití svých návštěvníků. Slouží k tomu koncept „Kultúra a noblesa Trenčianských Teplíc“, v jehož rámci zde probíhají festivaly Literárna jar, Hudobné leto, Divadelná jeseň a Plesová sezóna.

Rajecké Teplice se představují jako magnet českých turistů – dokonce jim na webu radí, jak se cestou do lázní vyhnout zpoplatněným slovenským dálnicím a zdůrazňováním své relativní láce hrají na strunu české spořivosti. Pro své návštěvníky tady zvládnou připravit snad úplně vše.

V Rajeckých Teplicích na ně čekají speciální pobyty pro zamilované páry („jež zde nacházejí soukromí v nedotčené přírodě“) nebo početné rodiny a samozřejmě i „dámské jízdy“ pro dámy jakéhokoli věku.

Klid uprostřed krásy

Když pomine hlavní nápor zahraničních turistů, mohou se do Prahy vypravit i našinci. Milovníci naprostého klidu v lůnu přírody by se mohli vydat do Novohradských hor, kde jsou dva nejstarší pralesy u nás (Žofínský a Hojná Voda) a v rámci dnešních možností dokonale zachovalá fauna i flora.

Za návštěvu určitě stojí také Žumberk – jedna z pouze tří dochovaných opevněných vesnic v Evropě! Kdo touží po romantice, ten ať zajde do Terčina údolí s jeho říčkou, vodopádem i nyní opravovanými salety.

Čistou radostí pro milovníky nádherných „libosadů“ je pak návštěva Podzámecké a Květné zahrady v Kroměříži. Jde o jedny z nejvýznamnějších zahradních děl v celosvětovém měřítku! Teď na podzim je zde ticho a klid, listí zlátne, vzduch voní a z člověka najednou padají všechny všední starosti…

