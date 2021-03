,,Nejsem zvyklý nic nedělat a být neustále doma. Téměř po čtyřiceti letech ale neběhám po večerech v restauraci,” pokyvuje hlavou usměvavý Slavkovjan.

Už v útlém věku se rozhodl vyučit v oboru kuchař - číšník a přihlásil se na školu do Uherského Hradiště s praxí v Buchlovicích. Vaření ho velmi bavilo a chtěl se v něm zdokonalit.

,,U toho jsem zůstal a začal pracovat v restauraci Rozkvět v Dolním Němčí jako učeň. Nakonec jsem tam zůstal 20 let. Odtud jsem se pak vrátil do rodného Slavkova a od zahrádkářů jsem si pronajal prostory a provozoval tam restauraci,” vzpomíná Vlastimil Krhovský.

Po dvanácti letech kývl na jejich nabídku, budovu od zahrádkářů odkoupil a pustil se do její rekonstrukce.

,,V objektu však nebyla jen restaurace, ale také sušárna a kuchyň na pečení vdolečků. Po tatínkovi jsem zdědil lásku k sušení ovoce, a tak jsem obnovil i sušárnu,” naznačuje Vlastimil Krhovský.

Postupně začal budovu opravovat a rozšiřovat počet míst k sezení, aby uvnitř mohl pořádat větší oslavy a svatby.

,,Nyní máme kapacitu šedesát lidí vevnitř a sto venku. Jsem na to moc pyšný. Rozhodně mě to stálo hodně úsilí, a teď, když to vidím, mám z toho velkou radost. Tím to ale nekončí. Plánuji ještě postavit pergolu a ještě více rozšířit kapacitu,” prozrazuje slavkovský podnikatel, jenž ve svém areálu dokonce zbudoval dětské hřiště.

První krizí, která slavkovskou hospůdku zasáhla, je podle slov jejího majitele, ta koronavirová.

,,Jsem smutný a doufám, že tato situace už brzo skončí. Cítím se bezbranný. Nemůžu s tím nic dělat a to mě nejvíce vadí,” přiznává. Nezůstal však stát s rukama v klíně. Zkoušel rozvážet jídla po okolí, což se mu bohužel ale nevyplatilo.

,,Tento nápad jsme spíše zavedli z nudy, protože už nás nic jiného nenapadlo. Moje restaurace se totiž orientuje na oslavy a svatby. Lidé ve větším počtu slavit nemůžou, takže si ani neobjednávají žádná jídla, které bychom jim mohli rozvést,” vysvětluje.

Zároveň přiznává, že díky současnému klidu v restauraci se může věnovat opravám a jejímu dalšímu zvelebování.

,,Neustále něco vylepšujeme, když teď máme tolik času. Například natíráme vnitřní prostory,” upřesňuje Vlastimil Krhovský a přiznává, že se už těší na hosty, tak jako všichni ostatní hospodští, kteří mají své lokály už dva měsíce nedobrovolně zavřené.