Firma Dekor z Buchlovic u Uherského Hradiště funguje už tři desítky let. Začínali tu s výrobou reklamních předmětů, didaktických pomůcek a nábytku do mateřských školek v Německu. Od reklamních předmětů už je to kousek ke stojanům do obchodů a komerčním interiérům, což je nyní hlavní obor podnikání společnosti.

Zrod myšlenky

Vše běželo zaběhlým tempem a směrem. Až přišel letošní březen a objevil se koronavirus.

„Většinu zakázek jsme museli pozastavit a nové projekty jsme odsunuli. Naši zákazníci čekají na vývoj situace a podle toho se rozhodnou,“ říká Libor Jordán, vlastník firmy.

Chvilku trvalo, než se v Dekoru vzpamatovali z prvního šoku a uvědomili si, že situace je kritická.

„Lámali jsme si hlavu, jak využít vše, co jsme se za roky budování firmy naučili, na co máme technologie a stroje a jak bychom mohli být užiteční,“ ohlíží se Libor Jordán.

Na srdci mu ležela zodpovědnost za firmu, pět desítek zaměstnanců a i zhruba dvě stovky členů jejich rodin. Proto bylo nutné rychle jednat.

„Seděli jsme s přítelkyní Michaelou v obýváku a ona povídá, zda můžeme také tisknout obličejové štíty na 3D tiskárně, které viděla v televizi. Odpověděl jsem, že nemůžeme,“ vzpomíná pan Jordán.

„Mně většinou jedno „Ne“ nestačí, tak jsem Liborovi začala klást další otázky, zjišťovala na internetu co, kde, kdo a jak dělá,“ doplňuje přítelkyně Michaela Drahoňovská, která myšlenku na štíty už neopustila. A tak vznikl název Český štít.

Další den zadal Libor kolegům požadavek se svými prvními úvahami na konstrukční řešení štítu s ohledem na stávající strojní vybavení.

„A protože mám skvělý tým lidí, vše běželo rychle. Za pár hodin přišli s řešeními, která se začala okamžitě prototypovat a testovat. Bez schopných návrhářů a konstruktérů bychom ostatně ani nemohli fungovat, vždyť naše projekty vyžadují kvalitní technické a výrobní znalosti. Většinu produkce Dekoru totiž exportujeme do zahraničí. Příprava technického zázemí pro výrobu štítů byla proto v podstatě jednoduchým úkolem, který jsme zvládli za několik hodin,“ poznamenává Libor Jordán.

Barevné čumáčky

Už první vzorek byl velmi zdařilý, stačilo udělat jen několik malých úprav. Skvělé recenze z testování poháněly Jordánův tým pracující ve dvousměnném provozu vpřed, dodávaly patřičný elán. Prodej firma zahájila těsně před Velikonocemi „Když si první štít objednala nehtová designérka z Uherského Hradiště, měli jsme radost jako malé děti. První štíty jsme ale nechali lékařům, kteří s námi štíty testovali. Bylo moc fajn vidět, jak v nich ordinují a posílají nám své fotky z ordinací, prostě jak jsou spokojení,“ říká pan Jordán.

Brzy se objevil požadavek na dětský štít pro děti od sedmi do třinácti let, kterému pak tvůrci dali jméno Junior. Za pár dnů bylo jasné, že musí přijít na řadu i štít pro ještě menší děti, zhruba od tří do šesti let – tak se zrodila značka Baby. Ochranné štíty tak nyní v Dekoru vyrábějí ve třech velikostech - dospělý a zmíněné dva dětské druhy. Ty dětské mají automaticky u sebe i dekorační nálepku.

Paní Drahoňovská se pak doslova vyřádila při vymýšlení dekorací na štít.

„Důležitým momentem byla poznámka lékařky – pediatričky, že když má na tváři roušku, brýle a navíc i štít, tak ji děti nepoznávají, ba dokonce že se i bojí. Obratem jsme proto vyrobili samolepky s motivem kočičího, myšího a jezevčího čumáčku, abychom štíty oživili. Lékaři výzvu přijali, myslím, že kvůli malým pacientům udělají všechno,“ říká.

Malé dívky milují motýlky, lentilky i barevná srdíčka. Kluci jsou zase nadšení z legračních ryb a pirátů. Ti starší vítají graffiti a maskáčový vzor. Velký zájem o samolepky mají i dospělí.

„Máme nalepovací knír, úsměvy mimoňů, květiny pro ženy a třeba i slovácký ornament, který reprezentuje krásnou část Moravy Slovácko, ze kterého pochází Libor. Existovat bychom nemohli bez kočičí samolepky, psa ani koně. A pro tatéry jsme zařadili do nabídky dvě barevné lebky,“ dodává paní Míša.

Když nadšení nechybí

Partnerka Libora se do „štítové branže zamilovala“ a pokusila se i sepsat návod pro ostatní „Jak si vybrat správně štít a nenaletět.“ Ten lze najít na facebookové stránce Český štít.

„Říkáme našim štítům „vymazlené“, takže jsme opravdu mysleli na každý detail. Naší vychytávkou je třeba speciální úchytka na gumičky roušky přímo na štítu. Netlačí pak za ušima. Tyto úchytky mají i dětské štíty. Štít pro nejmenší jsme vyšperkovali extra páskem přes hlavu, aby malým neposedům dobře držel,“ popisuje.

V Dekoru pod značkou Český štít vyrobí denně kolem dvou tisíc štítů.

„V případě potřeby jsme schopni kapacitu navyšovat. Expedujeme hned po přijetí platby a dodací lhůty mohou být i jen dva dny, štíty posíláme kurýrem. Naši nabídku lze nalézt na www.ceskystit.cz. Prosazujeme motto „Český štít dostupný všem,“ i proto je jeho cena bez jedné koruny pouze dvě stě korun. Samozřejmě jsou chytráci, kteří prodají za tuto cenu i šunt, každopádně za osmdesát korun kvalitu koupit nelze. Tedy pokud to není nějak dotované. Je férové říci, že doprava kurýrem přijde ještě na devadesát korun,“ popisuje Libor Jordán cenovou politiku.

Ochranné štíty z Buchlovic kvitují specializovaní lékaři kvůli jejich lehkosti, přizpůsobivosti hlavě a perfektní průhlednosti. Štíty kupují všechny možné profese, firma darovala štíty třeba uherskohradišťské radnici a jejich krizovým štábům - samozřejmě se slováckým ornamentem.

Když se bavíte s panem Liborem a jeho přítelkyní Michaelou, automaticky musíte mít dojem, že se touto problematikou zabývají snad odjakživa. Mluví o tom s takovým nadšením a energií, až je to nakažlivé.

„To je pravda. Nebýt ale situace, do které jsme se všichni dostali, o štítech by u nás nepadlo ani slovo. Teď jsem rád, že se přítelkyně Míša nenechala odbýt mým prvním „Ne“,“ usmívá se Libor - šéf firmy.

Až se jednoho dne svět „vrátí do normálu“, má pan Libor jasno.

„Kdo ví, co bude za týden, za měsíc, za rok. Jisté ale je, že pokud si to bude situace vyžadovat, výrobu štítů jsme schopni rozjet za pár hodin znovu.“

Zakončeme návštěvu firmy Dekor a pátráním po Českém štítu tak, jak jsme začínali. Jen s malým rozdílem. Místo let si dosaďme dny, až by se řeklo „třicet jako třicet.“ Pochopíte, že to má společné rysy.

Zhruba posledních třicet dnů je to skoro pohoda. Vše běží tak, jak má. Pokud pomineme všechny vrtochy podnikatelského, společenského, politického i povětrnostního života. Libor i Michaela cítí, že to, co dělá, má smysl.