Střední Morava - Pro cesty na víkend do Přerova, na Zlínsko a do Starého Města u Uherského Hradiště budou moci cestující už v pátek 13. listopadu využít mimořádný vlakový spoj RegioJet. Poprvé vyjede z Prahy přes Pardubice, Českou Třebovou, Zábřeh a Olomouc a přepraví cestující do Přerova, Hulína, Otrokovic a Starého Města u Uherského Hradiště.

Vlak společnosti RegioJet. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Běčák

Jízdenky jsou již v prodeji a to z Prahy do všech nových zastávek na Zlínsku a do Přerova za 242 korun pro dospělého cestujícího, za 181 korun pro dojíždějící studenty do 26 let a za 90 korun pro dojíždějící žáky do patnácti let.

Bude se jednat zatím o mimořádný spoj, který bude v tento den z Prahy odjíždět v 16.48 a do Přerova dorazí v 19.29, do Hulína v 19.42, do Otrokovic (Zlína) v 19.50 a do Starého Města u Uherského Hradiště pak dorazí ve 20.02 hodin. Nastoupit do tohoto vlaku je možné také v Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě či Olomouci.

V soupravě bude řazena nejmodernější lokomotiva SIEMENS Vectron, stejně jako nejmodernější vůz ve střední Evropě Astra RegioJet s obrazovkami v sedačkách s možností sledování filmů či s poslechem hudby. Součástí soupravy bude také vůz s dětskou hernou, stejně jako vagon Relax s velkoprostorovým uspořádáním a kupé třídy Business. Ve vlaku bude poskytován kompletní servis RegioJet včetně kávy a dalších nápojů zdarma.

V sobotu 14. listopadu se pak RegioJet představí veřejnosti a také možným zaměstnancům během Dne s RegioJetem na nádražích v Otrokovicích od 10 do 13 hodin a v Přerově od 15 do 17 hodin. Akce je určena pro nejširší veřejnost a zájemci si budou moci prohlédnout nejmodernější lokomotivu SIEMENS Vectron, stejně jako vozy RegioJet včetně nejmodernějšího vozu RegioJet Astra. Na místě si prohlédnou také autobusy STUDENT AGENCY ve stylu Fun and Relax také s individuálními obrazovkami v sedačkách.

Od změny jízdního řádu v neděli 13. prosince začnou vlaky RegioJet denně spojovat Prahu s Přerovem a Zlínským krajem. Vlaky nově zamíří jako odpolední spoj z Prahy (odjezd v 16.46) do Přerova (příjezd v 19.17), Hulína (příjezd v 19.28), Otrokovic (příjezd v 19.39) a Starého Města u Uherského Hradiště (příjezd v 19.51).

Ráno pak vyrazí v opačném směru do Prahy: Staré Město u Uherského Hradiště (odjezd v 5.50), Otrokovice (odjezd v 6.01), Hulín (odjezd v 6.11), Přerov (odjezd v 6.22) a s příjezdem na pražské hlavní nádraží v 8.58.

Další informace ohledně cen, detailů návazných autobusových spojů a dalších služeb dopravce zveřejní při příležitosti Dne s RegioJetem v Otrokovicích a v Přerově v sobotu 14. listopadu.

V souvislosti s rozšiřováním spojení RegioJet nabírá desítky nových zaměstnanců. Aktuálně plánuje dopravce oslovit až pět desítek nových stevardů a stevardek zejména z Přerova, Zlínska a Uherskohradišťska. Ti získají práci i na dalších linkách v České republice a na Slovensku.

Autor: Pavel Vaďura