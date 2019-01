Velké Karlovice - Měří sotva pár centimetrů, vypadá jako nehezká zvrásněná brambora a voní spíš nevábně než příjemně, jeho cena se však vyrovná luxusnímu šperku nebo týdenní dovolené pro celou rodinu.

Vzácné bílé lanýže, považované za vrcholnou delikatesu a po kaviáru druhou nejdražší kuchařskou surovinu na světě, budou moci letos poprvé ochutnat gurmáni na Valašsku. Přímo do italské „lanýžové" oblasti Piemont se pro ně z Velkých Karlovic vypravili kuchaři hotelů Resortu Valachy. Noc bílých lanýžů, zasvěcená ochutnávce této jedinečné podzemní houby i dalších delikates z Piemontu, nabídne gurmánům ve čtvrtek 19. listopadu zážitková restaurace Vyhlídka v hotelu Lanterna.

Kuchaři se kvůli surovin osobně vypravili do města Alba na lanýžový trh Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba, který má tradici již od roku 1928. Vždy od začátku října do poloviny listopadu se sem sjíždí zástupy nadšených gurmánů, aby si domů zakoupili tuto delikatesu, a také nákupčích restaurací, které ji chtějí nabídnout svým návštěvníkům.

Bílé lanýže se vyskytují jen na několika místech na světě, nejhojněji právě v Piemontu, kde jsou díky příznivým přírodním podmínkám podle znalců také nejchutnější. Rostou pod zemí a dají se nalézt jen po čichu, k čemuž zdejší hledači využívají speciálně cvičené psy. Bílé, ale i černé lanýže, jež se v piemontských lesích rovněž vyskytují, pak vozí na trh v Albě.

„Cena bílých lanýžů se každý rok mění podle toho, jaká je úroda. Loni jich bylo dost, takže kilogram stál „jen" kolem 70 tisíc korun. Letos byla kvůli suchu úroda špatná, bílých lanýžů je málo a cena tomu odpovídá. Pohybuje se od 100 do 120 tisíc korun za kilogram," popisuje ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla, jenž na trzích osobně vybíral lanýže a další suroviny pro degustační večer společně s kuchaři Jaroslavem Orságem a Lukášem Bukovjanem. „Část jsme získali od místního hledače, naskytla se nám vzácná příležitost zažít s ním hledání bílých lanýžů s pomocí cvičeného psa. Na trhu v Albě jsme pak dokoupili zbytek. Celkem vezeme do Velkých Karlovic půl kila bílých lanýžů," doplňuje Tomáš Blabla.

Bílý lanýž má specifickou pronikavou vůni a chuť. Do pokrmů se přidává v malém množství, nejčastěji do těstovin zvaných tajarin, syrový a strouhaný na tenké plátky. Lanýž by se měl zkonzumovat do deseti dnů od vyjmutí ze země. Poté postupně vysychá a ztrácí na kvalitě. Kuchaři proto budou mít se vzácným nákladem naspěch. Noc bílých lanýžů se uskuteční hned den po jejich návratu, ve čtvrtek 19. listopadu v zážitkové restauraci Vyhlídka, která se jako jedna z prvních začala ve Zlínském kraji zaměřovat na zážitkovou gastronomii. Popularitu si získala mimo jiné galavečeřemi při tradičním Karlovském gastrofestivalu s pozvanými michelinskými šéfkuchaři.

„Galavečeře bývají vždy vyprodané, což nás přivedlo na myšlenku zkusit nabízet neobvyklé gurmánské zážitky i jindy během roku. Degustace s bílým lanýžem je první vlaštovkou. V Praze a jiných větších městech si lanýžové degustace již našly své příznivce. Věřím, že najdeme dost zájemců i u nás na Valašsku. Večeře je již téměř vyprodaná, zbývá posledních šest míst," dodává Tomáš Blabla.

Bílý lanýž se bude při degustaci servírovat v rámci dvou chodů: k tajarinu a telecímu tataráku. Hosté ochutnají i další piemontské delikatesy - variaci ze zvěřiny a čokoládu s lískovými ořechy. Večer doplní ochutnávka vín z piemontského vinařství Marchesi di Gresy, kterou povede jeho sklepmistr Jeffrey Chilcott. Degustace, zahrnující i ubytování na 1 noc, vyjde na 4 000 korun.

Nedlouho po bílých lanýžích bude možné v restauraci Vyhlídka ochutnat také ty černé, jež jsou rovněž oblíbenou delikatesou, ale několikanásobně levnější. Čtyřchodové menu Tajemství černých lanýžů bude v nabídce od 1. prosince do konce roku a bude stát 650 korun.

