Ideální podmínky, jaké mnozí běžkaři nepamatují, panují v současné době ve Velkých Karlovicích. Od začátku roku přibyl v Beskydech až metr sněhu a také díky stabilním teplotám a pečlivé údržbě si běžkařské stopy drží vysokou kvalitu, což do obce láká množství sportovních nadšenců. Pro běžkaře se tu navíc chystá několik zajímavých akcí.

Tou první bude tradiční Škola běžeckého lyžování, která začíná už tuto neděli 27. ledna u hotelu Lanterna.

Je určena jak začátečníkům, tak i těm, kteří se chtějí na běžkách zdokonalit.

„Školu vedou zkušení instruktoři, kteří účastníky naučí nejen to, jak ovládnout klasický styl a bruslení, ale také jak správně namazat běžky, vše i s videoanalýzou tréninků a možností zapůjčení vybavení a neomezeným vstupem do Wellness Horal pro odpočinek po sportování. Zbývají nám ještě poslední dvě volná místa,“ uvedla mluvčí pořádajícího Resortu Valachy Martina Žáčková.

V sobotu 9. února se pak uskuteční Noční stopa Valachy, první letošní akce oblíbeného seriálu Valachy tour.

Závod na 15 kilometrů má neobvyklou atmosféru díky tomu, že se koná za tmy. Startuje se intervalově od 18 hodin, podmínkou účasti je vybavení čelovkou.

„Za dobu, co Noční stopu Valachy pořádáme, jsme snad nezažili tak vynikající podmínky jako letos. Závodníci se mají opravdu na co těšit. Před závodem dospělých opět připravujeme od 16 hodin i závody dětí na kratší vzdálenosti,“ dodal prezident Valachy tour Vladimír Sušil. Při přihlášení do konce ledna mají účastníci zvýhodněné startovné.

Jen o týden později se Velké Karlovice stanou dějištěm jednoho z nejznámějších běžkařských závodů v České republice s názvem Karlovská padesátka.

V pátek 15. února se budou konat závody dětí se startovným zdarma.

V sobotu 16. února se pak uskuteční hlavní závod, který každoročně láká stovky sportovců.

Ti si mohou vybrat mezi trasami v délce 10, 25 a 50 kilometrů.

Zajímavostí je i rodinný závod na 10 kilometrů, v němž mohou vytvořit tým čtyři závodníci, z toho maximálně dva dospělí.

O údržbu vyhlášených běžkařských stop ve Velkých Karlovicích se stará místní obecní úřad.

Na síť třinácti tras v údolí, které se kříží v okruzích různé délky a při plném provozu nabízejí až 50 kilometrů, navazují další trasy na hřebenech.

Ty však aktuálně nejsou protaženy a pohyb zde se nedoporučuje kvůli hrozbě pádu stromů zatížených sněhem.

Užitečné tipy pro běžkaře

Kde se občerstvit? Podél stop v údolí je několik hospůdek. Vyhledávané je Bistro Razula, kde v zimě pravidelně pořádají i zabíjačkové hody, nebo restaurace hotelu Galik.



Kde si půjčit běžky? Přímo u parkoviště vedle sjezdovky Razula je půjčovna, kde nabízejí zapůjčení setu za 250 Kč na den.



Kde si odpočinout? Zahřát se můžete v termálních bazénech a saunách relaxačního centra Wellness Horal, které je otevřeno denně až do 22 hodin.



Kde zaparkovat? Na parkovišti u sjezdovky Razula, u ski areálu Machůzky, v centru obce (u koupaliště a školy). Parkoviště jsou zpoplatněna (100 Kč).



Informace o stavu tras: Web obecního úřadu.