TUPESY - V oblasti slévárenství se devětapadesátiletý Jarmil Cileček z Buchlovic na Uherskohradišťsku pohybuje již pětatřicet let. Po absolvování Vysokého učení technického v Brně a vojenské základní služby nastoupil jako slévárenský technolog do státního podniku Mesit Uherské Hradiště, v němž se za čtyři roky vypracoval na hlavního metalurga.

Jarmil Cileček. | Foto: Zdeněk Skalička

„Až po roce 1989, kdy k řízení pracovního kolektivu nebyla nutná příslušnost ke komunistické straně, jsem byl v roce 1991 pověřen řízením slévárny v Mesitu, která v té době měla 15 zaměstnanců a byla před rozpadnutím,“ listuje vzpomínkami Jarmil Cileček.

V řídící funkci nakonec setrval 10 let. I přesto, že podniková slévárna měla v roce 2001 už 100 zaměstnanců a její výroba byla desetkrát vyšší než v období, kdy ji přebíral, učinil definitivní rozhodnutí. „Protože slévárenství je mým životem, rozhodl jsem se v době, kdy mí vrstevníci pomýšleli na důchod, že založím svou slévárnu přesného lití hliníkových odlitků metodou vytavitelného vosku. Dostala název Alucast - hliníkový odlitek. Po šesti letech tvrdé práce, kdy mě náš slévárenský bůh nechal párkrát sáhnout na dno sil, svého rozhodnutí nelituji,“ tvrdí dnes ředitel Alucastu.

Když se do podnikání pouštěl, vycházel ze základní filozofie, že nebude jednat se zákazníkem s vidinou okamžitého obchodu a zisku. Šlo mu především o uspokojení zákazníka, požadujícího menší a střední série přesných hliníkových odlitků o hmotnosti od několika gramů do 3,5 kilogramu. „Mým cílem bylo, aby zákazník získal přesvědčení, že v Alucastu najde odborníky, na které se může kdykoliv spolehnout,“ vysvětluje Cileček. Díky této filozofii se slévárně, která vyrábí odlitky pro náročné odběratele v tuzemsku, Rakousku, Německu, Francii, Izraeli, USA a dalších zemích, začalo dařit. Její pronajaté prostory jí však začaly být příliš těsné. Z původních šesti zaměstnanců se firma do roku 2005 rozrostla o dalších dvacet. „Pokud bychom neinvestovali, byl by to začátek našeho konce. Proto jsme postavili novou výrobní halu se špičkovou technologií, v níž dnes pracuje čtyřicet pět zaměstnanců. Dosavadní vývoj společnosti, která se v žádném případě neobává konkurence sléváren z levného asijského trhu, nás naplňuje optimismem i do budoucna,“ prohlásil sebejistě Jarmil Cileček. Jedním dechem dodal, že Alucast je firmou třetího tisíciletí s maximální šetrností k životnímu prostředí.