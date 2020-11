„Nakoupili jsme menší patnáctilitrové sudy a zahájili prodej, máme připravenou akci,“ popsal Tomáš Kopřiva, jak se snaží kompenzovat výpadek prodeje velkých sudů do hospod a restaurací.

V tuto chvíli dovařili várku piva a snížili produkci. „Čekáme, co bude, jak dlouho bude současný stav trvat, to dnes nikdo neví. Zkoušíme si pomoci, dáváme do oběhu malé sudy, jdeme vstříc domácím zákazníkům,“ vysvětlil.

Jako se džbánkem

Kromě toho stáčejí čerstvé pivo do pětilitrových PET lahví. „Je to trochu náhražka, jako když si lidé chodili se džbánkem pro pivo. Je to k dispozici pro zákazníky, kteří si budou chtít dát takové točené,“ řekl Tomáš Kopřiva.

K současné situaci podotýká, že současná nesnadná doba bude ještě nějakou dobu trvat. „Pro řadu menších pivovarů to asi bude smrtelná záležitost. Dá se to odsunout tím, že člověk nabízí zákazníkům jiné věci, ale ekonomicky je lepší stočit padesátilitrový sud, než sto lahví,“ vysvětlil.

„Jsme pivovar do deseti tisíc hektolitrů, ty ekonomické možnosti jsou jiné než u velkých pivovarů. A my si navíc zakládáme na tom, že pivo vyrábíme tradiční metodou bez chemických přídavků,“ podotkl.

Zájem o e-shop opadl

Vít Zelenka z pivovaru Podlesí na Příbramsku uvedl, že situace je dost kritická; jsou pivovar do 1000 hektolitrů a primární distribuce je do restaurací. „Podařilo se nám část naší produkce dostat do obchodů v lahvích. To je to jediné, co nás živí,“ řekl. Pivo zatím vylévat nemuseli, dařilo se ho prodat.

„Situace je ale už dost kritická,“ řekl. Pivovar má k dispozici výdejní okénko i e-shop, o který byl v první vlně obrovský zájem. Nyní ale už tolik ne. „Souvisí to s tím, že lidi byli na jaře více solidární, teď v druhé vlně jsou všichni unavení, naštvaní a dražší piva z minipivovaru je moc nezajímají,“ uvedl. Podle něj mají lidé jiné starosti, než zachraňovat pivovar.

„Sice tu je procento lidí, kteří naše pivo mají rádi a chtějí si dojít pro kvalitní řemeslné pivo, ale od jara jich výrazně ubylo,“ uvedl. Nyní očekává, jak se situace bude vyvíjet za měsíc. „Neumím si to dlouhodobě v současné situaci představit. Už teď jsme na hraně. Myslím, že pivovary, které byly závislé jen na sudovém pivu a nemají vybudované distribuční kanály, jsou před zavřením už teď,“ dodal.

Pivovary v době koronaviru

- pivovarníci se snaží nabízet pivo koncovým zákazníkům různými akcemi

- zkoušejí i prodávat menší sudy pro osobní spotřebu i pivo v PET lahvích

- naprosto jim zmizel prodej do hospod a restaurací

- oproti jarní vlně nejsou lidé tolik ochotni utrácet peníze