Namísto potištěných kuponů peníze na účet. Tak by od příštího roku mohl vypadat příspěvek firem na stravování jejich zaměstnanců. Koaliční rada se totiž shodla na zavedení stravenkových paušálů, které by fungovaly vedle současných stravenek.

Stravenky - Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Zaměstnanci by tak mohli od svých zaměstnavatelů dostávat na účet i více než tisícikorunu. A to čistého. „Na stokorunové stravence, ta je nejčastější, platí zaměstnavatel 55 Kč za každý odpracovaný den. Takže 55krát dvacet vyplatí zaměstnanci formou peněžité částky, která bude nezdaněná, nebude se z ní platit žádné sociální, zdravotní pojištění a zaměstnavatel si ji dá do výdajů úplně stejně jako u stravenek,“ konstatovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která s nápadem přišla. Firmám podle ní díky tomu odpadne administrativa spojená se stravenkami.