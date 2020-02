Sklárna totiž prochází další vývojovou fází, v rámci níž se jejím jediným majitelem stal dřívější vlastník Crystalite Bohemia Lubor Cerva. Kromě toho došlo ke snížení počtu zaměstnanců především v úseku dekoračních činností, za čímž podle Cervy stojí pokles zájmu o dodávky dekorovaného skla na světových trzích.

V kontrastu s tím se se výrobky sklárny z moravsko slovenského pomezí staly centrem zájmu na největším světovém veletrhu spotřebního zboží a designu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Naše přítomnost na tomto veletrhu se nesla v duchu nové informace, že už nejsem majitelem Crystalite Bohemia. Nicméně právě to vyvolalo zájem o produkty ze sklárny ve Květné, takže jsme tam čelili poměrně lačnému, řekněme až historicky netradičně velkému zájmu o ruční sklo z Květné,“ řekl Deníku Lubor Cerva.

Podle něj začíná být na trhu se sklem nedostatek některého zboží. Poptávka se zvyšuje zejména po ručně vyráběných sklenicích.

„Těch laciných, nástrojově vyráběných už bylo dost. Jsou lidé, kteří začínají vyžadovat, aby kvalitní víno popíjeli z kvalitně vyráběných sklenic. A právě o to jde v případě zvýšeného zájmu o naše zboží,“ vysvětluje majitel Sklárny Květná.

Co se týká propouštění, tam jde podle slov Lubomíra Cervy o důsledek propadu zájmu o dekorativní sklo.

„V posledních měsících jsme měli problém naplnit kapacitu dekoračních výrobních linek. Proto jsme museli zejména v tomto sektoru snížit počty zaměstnanců. Některé naše tradiční odběratelské země si sklo začaly dekorovat sami – například Rusové a obecně platí to, že dochází k poklesu zájmu o dekorování,“ naznačil majitel Sklárny Květná.

Počet zaměstnanců fabriky se tak má snížit ze současných 108 zhruba o tři desítky.

„Některé pozice zaniknou odchodem lidí do důchodu, jiná místa opustí zaměstnanci s vyplaceným odstupným,“ upřesnil ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš. O nižším počtu lidí ve fabrice Lubor Cerva aktuálně vůbec neuvažuje.

„Těch 75 - 78 lidí, je de fakto existenční minimum, které potřebujeme proto, abychom naplno vytěžovali kapacitu těch jednotlivých pánviček. Níž už to jít nemůže a tak by to mělo zůstat,“ řekl Cerva. Ten tvrdí, že jeho veškeré podnikatelské síly jsou nyní napnuty směrem Květná.

„Sklárna ve Květné se jmenuje Cerva Bohemia a já jsem v jejím případě jediným společníkem. Momentálně jde o jedinou moji (podnikatelskou) aktivitu,“ naznačil Cerva.

Ve Sklárně Květná začal posilovat obchodní aktivity podniku.

„Momentálně mám ve sklárně svého syna Jana, který se stará o zahraniční obchod. Jeho tým zřejmě ještě posílíme, abychom byli absolutně dokonalí. A budeme se stoprocentně soustředit na výrobu v huti. Pokud budeme mít dostatek sklářů, tak se budeme snažit obsadit více trhů a nahradit současné výrobce ručně vyráběného nápojového skla. V tomto se před námi rýsuje práce, až nad hlavu,“ uvedl Lubor Cerva.

Situaci v jeho firmě pozorně sleduje i Antonín Popelka, starosta Strání, které je se svými 3500 obyvateli největší vesnicí Zlínského kraje.

„Doufám, že všechny ty změny povedou k dobru věci. Vzhledem k situaci na trhu práce by bylo optimální, kdyby to ve sklárně zůstalo alespoň tak, jak to je,“ informoval straňanský starosta. Obec Strání se nicméně podle jeho slov snaží sama vytvářet pracovní místa.

„Zaměstnáváme 47 lidí. Část z nich působí na obecním Zámečku, jiní například pracují v obecních lesích nebo se starají o obecní vodovod,“ doplnil Antonín Popelka s tím, že sehnat zaměstnání není v odlehlé lokalitě na moravsko slovenském pomezí nikterak jednoduché.

Sklárna ve Květné, která je částí obce Strání, vyváží své výrobky do 58 zemí. Více než polovina její produkce směřuje do Rakouska, odkud se sklo dále expeduje do celého světa. K dostání je ve většině evropských zemí, ale také například v USA nebo Číně. Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna.

V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení. Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát.

V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři. Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora.

V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. Předloni v říjnu se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia.

V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po předloňském propuštění 53 lidí měla 107 zaměstnanců. Po propouštěcí vlně na začátku roku 2020 jich má v továrně zůstat 75 – 78.