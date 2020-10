Podporu obratu očekávají od zvýšeného prodeje piva v lahvích a petkách, stejně tak, jako z on-line objednávek, pivního rozvozu až domů či od podzimní nabídky speciálů.

Například Jarošovský pivovar ustál jarní uzávěru zejména díky podpoře svých fanoušků.

„Oni jsou totiž schopni si pro své milované pivečko přijet do prodejny ať se děje, co se děje. Byli jsme nuceni rychle navýšit kapacity stáčení lahví, ale s tím jsme se vypořádali,“ prozradila Deníku marketingová šéfka Jarošovského pivovaru Gabriela Uherková. To, co však podle ní zůstává otázkou, je, jak se prodeje budou vyvíjet.

„Určitě se nevyhneme poklesu, kvůli uzavřeným restauracím. Ty loni činily více než 60 procent objemu prodaného piva. Budeme doufat, že nás opět podpoří naši fanoušci, kteří si místo do hospod najdou cestu do našeho pivovarského obchodu, nebo jiných prodejen a koupí si pivo v lahvích,“ líčí své odhady Gabriela Uherková.

Nyní Jarošovský pivovar podle ní obnovuje rozvozy piva domů s objednáním přes e-shop do 25 kilometrů od Uherského Hradiště a prostřednictvím externího rozvozce do celé republiky. Posílit chtějí také skladovací kapacitu v pivovarské prodejně.

„V tanku zraje oblíbený svatomartinský pivní speciál Jarošovský Martin 11%, který je uvařený z chmele vypěstovaného u pivovaru. Na prosinec, již tradičně plánujeme vařit Jarošovskou Adventní 14%, do které je přidáván místní med,“ naznačila Gabriela Uherková.

Krize se dotýká rovněž Pivovaru Hrádek, který na jaře zaznamenal 55-65 procentní propady prodeje.

„Nyní odhaduji situaci bohužel na ještě horší, protože znovu otevření restaurací podle mě není v dohlednu, a navíc jdeme do zimního období, což je rozdíl oproti jaru,“ naznačuje sládek a jednatel slavičínského pivovaru Hrádek Jaroslav Horehleď. Ten odhaduje, že kritické budou měsíce říjen a listopad.

„Malé pivovary jsou závislé na sudovém pivu, tím neříkám nic nového, a prodej PET lahví to nenahradí, navíc nelze konkurovat cenám velkých pivovarů u lahvového piva v řetězcích, takže se snažíme ztráty jen snížit. Prodáváme PET kde je to možné, po domech rozvážím běžně a teď jsme ještě zintenzivnili, včetně rozvozu sudů,“ vypočítává Horehleď pivovarské aktivity.

V těchto dnech podle něj začínají prodávat své speciály, Královec 13% a Mladotic14%, které vyrábějí od října do května.

„A samozřejmě máme problém se zaměstnanci, protože už nejsme minipivovar v pravém slova smyslu, vyrábíme kolem 7000 hektolitrů piva za rok, přičemž tento rok odhaduji naši produkci tak na 6000 hektolitrů,“ uzavírá Jaroslav Horehleď.

Razantní říjnové snížení prodejů hlásí také Topolský pivovar.

„Zatím se ale nelekáme a doufáme, že se opět naši zákazníci naučí chodit si pro pivo s sebou. Snažili jsme se co to šlo, abychom měli v létě dost piva a uspokojili co nejvíce zákazníků. Doufáme, že se nám to přes tuto druhou vlnu oplatí a podrží nás, tak jako na jaře,“ prozradil Miroslav Cvan, sládek Topolského pivovaru, jenž v zimním období také plánuje vyšší nabídku speciálních piv.

Denně mají otevřeno okénko. Zatím pivo až domů sice samostatně nevozí, ale lze si objednat dovážku jídla a k tomu i jejich lahvové pivo. Na jaře podle Cvana pomohla Topolskému pivovaru registrace na webové stránce zachranpivo.cz. Tehdy začali pivo stáčet do PET lahví.

„Lidé se již těšili na jarní pivo na zahrádkách, takže i přes omezení byly prodeje spíše vyšší než bez omezení. Jen místo v sudech se prodávalo pivo v lahvích,“ dodal sládek.

Pokles prodejů znamenal začátek jarní koronavirové vlny také pro Pivovar Malenovice. Po něm však přišlo léto, které bývá nejsilnějším obdobím roku pivovarníků.

„Obavu máme hlavně ze současné vlny, kdy nás čeká zima. Doufáme že se situace uklidní a v předvánočním čase budou moci návštěvníci zavítat do naší hospůdky. Distribuce piva v lahvích PET i skleněných, je pro nás v době uzavření restaurací nejdůležitějším prodejním kanálem,“ řekl Martin Velísek, sládek a jednatel společnosti Pivovar Malenovice, která má od března rovněž neustále v provozu prodejní okénko.

Jím podle Velíska nabízí také piva z jiných pivovarů, aby měli zákazníci větší výběr.

„Nová plnička lahví kterou jsme na jaře spustili, má na kvalitu také jistě pozitivní vliv. V neposlední řadě je třeba zmínit naši spolupráci s e-shopem a rozvozovou službou Pádím CZ. přes kterou je možné si v okruhu zhruba 25 km od Zlína nechat přivézt lahvové pivo dle vlastního výběru až domů,“ vypočítává Martin Velísek.

Pivo v lahvích je podle něj možné zakoupit i v restauracích, které běžně nabízí jejich točeného Ševce.

„Letos jsme se drželi spíše zavedených druhů piva v našem sortimentu, čas na experimenty přichází vždy s podzimem či zimou a i letos připravujeme novinky nebo oprášení starších receptů. Doufáme že předvánoční čas bude pivu i pivovarům znovu přát,“ dodal Martin Velísek.