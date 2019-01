Nejen zisk, ale i dluhy, které vzniknou partnerům během manželství, jsou součástí takzvaného společného jmění manželů (SJM). Tuto změnu přinesl nový občanský zákoník.

Notář Petr Elšík | Foto: Archiv

Zeptali jsme se Notáře v Praze Petra Elšíka na vysvětlení podrobnosti týkajících se úprav manželského majetkového práva.

SJM vzniká uzavřením manželství. Jde o specifickou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely a která má vlastní úpravu odlišnou od obecného spoluvlastnictví. SJM může podléhat zákonnému a smluvnímu režimu.

V zákonném režimu patří do společného jmění manželů majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství kromě těchto výjimek:

1. Věcí, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů – např. zubní kartáček, parfém, spodní prádlo apod.

2. Věc, kterou jeden z manželů nabyl darem nebo děděním. O společné jmění manželů by se jednalo pouze v případě, kdyby dárce nebo zůstavitel projevil výslovné přání, aby daná věc patřila oběma manželům společně.

3. Vše, co jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy. Zejména se jedná o náhrady za bolestné, nemoci z povolání apod.

4. Vše, co jeden z manželů nabude jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.

5. To, co jeden z manželů nabyl náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví.

Nová právní úprava určuje, že součástí SJM je i zisk, který plyne z majetku, který náleží do vlastnictví pouze jednomu z manželů. A pozor, součástí společného jmění manželů jsou i dluhy vzniklé za trvání manželství.

Výjimku tvoří dluhy vzniklé za trvání manželství a týkající se majetku, který náleží pouze jednomu z manželů.

Druhou výjimkou jsou dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, a nejedná se o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Jedním z řešení, které jepak stále více využíváno v běžné praxi rodinného práva je tzv. manželská či předmanželská smlouva.

Smluvní režim se zakládá smlouvou ve formě notářského zápisu, ve kterém se zpravidla upraví povinnosti a práva, týkající se již existujícího společného jmění.

Notářský zápis o manželské smlouvě může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.

Notářský zápis je pak i nástrojem pro vypořádání majetkových poměrů v případě zániku manželství. V případě zániku manželství smrtí se považuje tento zápis za smlouvu dědickou, má-li její náležitosti.

Existují tři typy smluvních režimů. Režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku a režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Smluvený režim lze později změnit dohodou manželů nebo i rozhodnutím soudu.

Vzhledem k tomu, jak významnou roli hraje manželství v životě většiny z nás, jednoznačně doporučujeme zvážit i všechny výše uvedené aspekty a v případě potřeby smluvního či vypořádacího řešení se obrátit na příslušného notáře, který může být v řešení i těch nejsložitějších rodinně smluvních situacích vítanou oporou.