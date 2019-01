Velké Karlovice – Velmi netradiční a zajímavou večeři budou moct po celý červen ochutnat návštěvníci zážitkové restaurace Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Turistický resort Valachy tam totiž dokáže, že jako surovina pro menu o čtyřech chodech mohou posloužit i jahody, běžně používané většinou jen na moučníky.

Jahodová polévka, salát i omáčka

„Zájemcům ukážeme, že lze připravit i jahodovou polévku – v našem pojetí po studenu a zjemněnou smetanou. Jako předkrm jsme přichystali salát z čerstvého špenátu s ředkvičkami a jahodami a u hlavního jídla – kuřecích prsíček zabalených ve slanině s bramborami – jsou jahody přidány ve formě omáčky. Zážitek završí osvědčená kombinace jahod s mascarpone jako zákusek,“ vyjmenovala vedoucí hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

Tamní restaurace Vyhlídka je jednou z prvních zážitkových restaurací ve Zlínském kraji. Jejich koncept je založen na přípravě pokrmů z čerstvých surovin, které mají za úkol zaujmout všechny smysly. Vyhlídka nyní každý měsíc přináší degustační menu z jiné suroviny. Květen patřil chřestu, po červnových jahodách přijdou v dalších měsících na řadu například ryby, houby či dýně.

„Červenec bude mimořádně zasvěcen italským specialitám dle receptur Itala v kuchyni Emanuela Ridiho, který loni v listopadu při Karlovském gastrofestivalu předvedl své umění právě ve Vyhlídce,“ dodala PR manažerka turistického resortu Valachy Martina Žáčková.

Resort Valachy toho ale na červen chystá víc. Hned první tři dny v měsíci obdaruje dětské návštěvníky termálních bazénů Horal ve Velkých Karlovicích. Hosté do 14 let budou mít při příležitosti Dne dětí vstup zdarma a jako dárek obdrží navíc zmrzlinový pohár.

„Aby malí návštěvníci nepřišli zkrátka v případě, že by k nám nemohli přijet přesně 1. června v Den dětí, potrvá akce i 2. a 3. června,“ upřesnil manažer Wellness Horal Martin Pařízek.

Sleva na vstup se vztahuje jen na dětské vstupenky, které obvykle stojí 99 Kč, nelze ji uplatnit na rodinné či hromadné vstupné.

Na 12. června pak turistický resort Valachy připravuje tradiční pohádkový les, jehož letošní ročník zasvětí filmovým pohádkám.

Hrdinové z pohádek

„Malí návštěvníci potkají při plnění úkolů na dobrodružné cestě kolem hotelu Galik princezny, čerty, vodníky, ale také třeba Popelku, hloupého Honzu, princeznu Koloběžku a další hrdiny českých filmových pohádek,“ přiblížil program vedoucí hotelu Galik Pavel Mikula. Pro děti budou připraveny soutěže o ceny, masky jsou vítány – ty nejhezčí budou odměněny. Začátek je v 10 hodin u hotelu Galik.