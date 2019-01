Polešovice – Je jiný. Barvou, tvarem, designem. V nově se rodící polešovické čtvrti doslova razí do očí. Po pár větách prohozených se sousedy je jasné, že zajímavý je nejen dům, ale i majitel firmy, která jej staví. Devětatřicetiletý Radim Hnátík dům, který se právě dokončuje, popisuje jednoduše: je poctivý a nízkoenergetický.

„Ale opravdu nízkoenergetický, ne jen tak naoko, jak se dnes řada budov prezentuje," zdůrazňuje. Mladý stavař tvrdí, že když postavíte dům z pečlivě vybraných materiálů a podle svého nejlepšího vědomí, je jako vaše dítě. „Těžce se vám s ním loučí, když jej pak předáváte novým majitelům. Na druhou stranu víte, že rodina, která v něm bude bydlet, si v něm bude dobře žít," říká. Sám ke stavařině přičichl už před čtvrtstoletím, kdy jeho otec stavil jejich rodinný dům.

„Táta tehdy úmyslně nedodržel unifikované předpisy úřadů. Tehdy vám totiž doslova dali projekt a nařídili, že tak a tak může dům vypadat. Můj otec si ale vše překreslil, navrhl efektivněji a využil vhodnější materiály. Díky tomu jsem se i já naučil využívat materiály a jejich přirozené vlastnosti. Pak jsem se samostudiem učil dál," vysvětluje stavař, který má na kontě tři nízkoenergetické domy na Slovácku, ale také rekonstruovanou elegantní roubenku, v níž s rodinou bydlí. Právě tam, v těsném podhůří Chřibů, navrhuje další domy, promýšlí koncepci obytných prostor, vybírá vhodné materiály.

„Baví mne kreslit. Večer zapnu počítač a kreslím domy. Někdy je překresluji týden, měsíc, dokud není stoprocentně podle mých představ. Já jsem se totiž rozhodl, že budu navrhovat netradiční domy přímo šité na pozemek, kde mají stát. Vzít už existující projekt a zasadit jej na pozemek, který k tomu není určení, není dvakrát šťastné. Uspořádání domu je velmi důležité navrhnout podle světových stran s přihlédnutím k terénním specifikům pozemku a dalších záležitostí," vyjmenovává.

„V Polešovicích jsem chtěl realizovat dům, který nebude vypadat jako dnešní bungalovy. A hlavně, bude opravdu nízkoenergetický, tedy díky konstrukci, použitým materiálům a technologiím spotřebuje čtvrtinu energetických nákladů než domy, v kterých jsme my, dnešní čtyřicátníci vyrůstali," usmívá se a prochází atypicky řešeným obývákem s romantickým krbem do jednoho ze tří pokojů, kde má položený technický výkres stavby. „Je to dům pro mladou rodinu. Proto je prostor obýváku a kuchyně propojen s venkovní terasou. Doby, kdy maminky vařily v oddělené kuchyni a byly tak odříznuty od rodiny, jsou snad navždy pryč," vysvětluje svou filozofii architekt, designer i stavař v jedné osobě s tím, že buduje stavbu tak, aby pro nového majitele byla hotová téměř k nastěhování. Se vším všudy. „Rodina, která se sem nastěhuje, nemusí opravdu vůbec na nic sáhnout. Je tu vše od vývodů na myčku, oplocení kolem zahrady a zaseté trávy až po přivedený anténní svod k televizi. Kuchyňskou linku a výběr podlahových krytin však nechává na volbě nových majitelů.

„Můžu kuchyňskou linku namontovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že linku si musí vybrat paní domu. Tak to respektuji," míní. Za největší devízu domu považuje obývací pokoj propojený s kuchyní a s otevřenou pracovnou vybudovanou v mezipatře. Tento prostor se pyšní velkorysostí, jež obyvatelům umožní mít doma třeba lustr vpravdě zámecký. Přízemí a mezipatro spojují designové schody, které v prostoru dávají pocit lehké vzdušnosti, ale zároveň jsou unikátní dominantou. „Pracovna je otevřená tak, aby i hlava rodiny, když bude pracovat na počítači, rýsovat či dělat jinou práci byla v kontaktu s rodinou. Myslím, že to, aby rodina byla pospolu, je v dnešním uhoněném světě nutnost, proto tak koncipuji i dům," popisuje svou filozofii, kterou vdechl i rodící se stavbě a ukazuje dveře, které přímo z pracovny vedou do promyšleně využitého prostoru pod atypickou střechou.

„To může být třeba šatna, nebo skladiště, kam zavřete lyže a celý rok je nemusíte nikde obcházet," vysvětluje při pohledu do rozlehlého střešního prostoru. Pohodlí rodiny považuje za nejdůležitější princip, který musí architekt, ale také stavař stoprocentně respektovat. „I proto je zde garáž, která je vnitřními dveřmi propojená s chodbou. Přeci v zimě neponesete nákup přes sníh," říká a ukazuje přitom bojler, který umístil do garáže kvůli energetickým úsporám. „Právě odsud lze vést teplou užitkovou vodu do koupelny i kuchyně tou nejkratší cestou, takže můžeme minimalizovat energetické náklady. I na takové detaily je třeba myslet, když chcete efektivně hospodařit s energiemi," zdůrazňuje. A že stavitel myslel opravdu na každý detail, to potvrzuje pohled do precizně obložené koupelny s vanou i sprchovým koutem, kde umývadla jsou osazeny bateriemi s úsporným režimem pro děti. A zatímco mne stavař provádí po domě, svěřuje se, že už se připravuje na další stavbu s pracovním názvem Archa, kde budoucí dům bude připomínat designem loď s molem.

Fotografie si můžete prohlédnout také na www.rkdrako.cz