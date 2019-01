Finanční stimul je tou nejkratší motivací

ZLÍN - Člověk by měl dělat to, co umí, je heslem pětatřicetiletého Lubora Vláčilíka. Jako školák se rozhodl věnovat se gastronomii a tuto cestu neopustil. V současné době řídí ve Zlíně pizzerii Italiana a labužnický ráj studených pokrmů Rybenu.

Rybena zásobuje denně pětatřicet bufetů. | Foto: DENÍK/Miroslav Herold