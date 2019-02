Se smlouvou zavazující firmy k pravidelnému měření hluku dorazili na schůzku se starostou Bojkovic zástupci petičního výboru.

Tamní obyvatelé si totiž stěžují na to, že firma Moravia Cans a potažmo i další v průmyslovém areálu v Bojkovicích jsou příliš hlučné a překračují zákonem stanové limity. Dotčené podniky se však brání, že zákon dodržují. Spor trvající už několik měsíců řešil starosta Petr Viceník v minulých dnech schůzkami jak s petenty, tak s firmami. Samo město pak zakoupilo měřák, aby si informativně ověřilo hladinu hluku.

„Chtěli bychom, aby společnosti do konce června podepsaly smlouvu o pravidelném měření. To by mělo probíhat jednou měsíčně certifikovanou firmou,“ nechal se slyšet za petiční výbor Jan Rumánek. Podle jeho slov má ale první ohlasy z firmy o zamítavém postoji k dokumentu. „Pokud by Moravia Cans smlouvu nepodepsala a neviděli bychom žádnou snahu o nápravu situace, obrátíme se asi na právníka a budeme zvažovat i individuální žaloby,“ upozornil Jan Rumánek. Zástupce Moravia Cans František Míka se nechtěl k celé záležitosti vyjadřovat. „Nebudu to komentovat. Zákonem daná kritéria plníme,“ uvedl František Míka.

Starosta Bojkovic Petr Viceník sdělil, že ho firmy z průmyslového areálu na schůzkách ubezpečily, že nějaké kroky podnikají. Protože petenti žádali kontrolní měření, pořídila si obec měřák hluku, ten však není certifikovaný, proto výsledky z něj slouží čistě informativně. „Máme vytipovaných sedm míst, odkud budeme data získávat. Vyhodnocení bychom chtěli mít do konce července,“ uvedl Petr Viceník.

Celý spor začal potom, co společnost Moravia Cans, výrobce aerosolových nádobek, postavila výrobní halu, kterou se přiblížila obytné části města, a začal v ní zkušební provoz.

Jejich nejbližším sousedům se to nelíbilo, proto vytvořili petici proti hluku, který se má z firmy ozývat, a také proti zápachu v nejbližším okolí společnosti. Hluk je totiž podle petentů na hranici už i bez nové budovy.