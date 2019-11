Munici nahradily moderní exponáty. V Olomouci vznikla Pevnost poznání

Dříve to býval jen zanedbaný dělostřelecký sklad, dnes je to hojně navštěvované interaktivní muzeum sloužící k popularizaci vědy. V areálu olomoucké Korunní pevnůstky vznikla Pevnost poznání. A to především díky významné dotaci dosahující téměř 122 miliónů korun z evropských fondů.

