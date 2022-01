„Jsme velmi rádi, že jsme mohli otevřít největší dealerství Toyoty právě v Uherském Hradišti,“ řekl Pavel Sedláček, člen představenstva společnosti C & K, a.s. „Dlouho jsme pracovali na tom, abychom mohli strukturu značek ve skupině AUTO UH obohatit o světovou jedničku. Prodejna je opravdu reprezentativní nejen rekordně velkou plochou, ale také šíří nabídky. Pevně věříme, že to zákazníci ocení.