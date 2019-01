Veselsko - Finanční problémy u dvou významných zaměstnavatelů na Veselsku, Kordány, sídlící ve Velké nad Veličkou a veselských železáren, pokračují. Kordárna na sebe již před časem vyhlásila insolvenční řízení. Až sto padesát zaměstnanců Železáren dostane dohodu o ukončení pracovního poměru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jitka Kučerová

„Všichni dotčení zaměstnanci by měli nadále pracovat po dobu následujících čtyř měsíců na základě dohod o provedení práce. Od prvního října s nimi bude zároveň uzavřena nová pracovní smlouva za stejných podmínek jako stávající pracovní smlouva a to bez zkušební doby,“ informoval v tiskové zprávě mluvčí společnosti Miroslav Slaný.

Vedení holdingu přitom podle Slaného dojednalo minulou středu s odbory dodatek kolektivní smlouvy, na základě které by neměli zaměstnanci přijít o výhody, které z délky odpracované doby plynou. Doba odpracovaná na základě dohod o provedení práce se bude započítávat do odpracovaných let.

„Jde jen o dočasné opatření po kritickou dobu. Snažíme se v maximálně možné míře zachovat pracovní místa a minimalizovat dopady krize na zaměstnanost. Tento model je v tuto chvíli sociálně nejšetrnějším řešením,“ vysvětluje Pavol Hubočan, výkonný ředitel Z-group Steel Holding.

Příčinou opatření, které železárny v současnosti podnikají, je nízká zakázková náplň na letošní léto. Železárenské podniky Z-group Steel Holding, zaznamenávají propady zakázek způsobené poklesem průmyslové výroby a světovou ekonomickou recesí celé první čtvrtletí letošního roku. Pokles zakázek dosahuje až čtyřiceti procent.

V ještě závažnější situaci je Kordárna sídlící ve Velké nad Veličkou. Společnosti Kordárna, Kordservice, Slovenský hodváb a Slovkord podali před časem insolvenční návrh.

„V současné chvíli není žádná ze společností v konkurzu a je zachována činnost hlavních podnikatelských aktivit společností,“ uvádí tisková zpráva, kterou společnost vydala. „Společnosti nadále řídí a vedou jejich statutární orgány a zejména krizový management, který zahájil restrukturalizační kroky současně se zahájením insolvenčních řízení,“ píše se v ní dále.

Přes veškerá opatření se údajně nedočkala část zaměstnanců celé výplaty. „Nemám oficiální informace, ale pokud vím, nedostala část zaměstnanců Kord servisu celou výplatu, dostali pouze část. Bylo to prakticky poprvé u jedné výplaty,“ uvedl starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný.

Společnost Kordárna se k současné situaci vyjadřuje pouze formou tiskových zpráv. Personální ředitel Jaroslav Podloucký nechtěl situaci komentovat.