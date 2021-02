Kompenzační bonus se má zvednout z nynějších 500 na 1000 korun za den, zaměstnavatelé pak dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. „Hlavní kritériem bude v obou případech pokles tržeb o nejméně polovinu. Celkově by se systém přímé podpory podnikatelů poškozených koronavirem měl výrazně zjednodušit,“ napsala na Twitter Alena Schillerová a mohlo by se zdát, že konečně vyslyšela nářky drobných podnikatelů.

Zároveň totiž dodala, že společně s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem navrhne i významné posílení třech páteřních programů doprovázené redukcí celkového počtu pomocných opatření.

„Cílem změn je vyloučit případy, kdy někteří z poškozených nedosáhli na nic. Nový systém zrychlí pomoc a znamená více peněz poškozeným živnostníkům a podnikatelům. Jeho pilířem budou programy, které se osvědčily a fungují,“ dodala ministryně Schillerová.

Přísné kritérium

Podle ekonoma Lukáše Kovandy to ale tak růžové nakonec nebude. „Základní kritérium pro vyplácení tisícikorunového kompenzačního bonusu – alespoň padesátiprocentní pokles tržeb – je přísnější než kritéria uplatňovaná pro výplatu dosavadních kompenzačních bonusů. Pomoc živnostníkům se tedy sice zdvojnásobuje, dosáhne na ni ale méně z nich,“ poznamenal Lukáš Kovanda s tím, že počet těch, kdo na zvýšený bonus dosáhnou, se sníží zhruba o polovinu.

Podobně to vidí i Deníkem oslovení živnostníci z celé republiky. „U kompenzačního bonusu je nově podmínka padesátiprocentního poklesu tržeb. Spočítali to tak, že na to nyní nedosáhne podle našich propočtů nejméně 70 procent živnostníků. Čili, ještě ušetří. K tomu navíc vyhrožování zpětnými kontrolami. Geniální sviňárna, co říkáte?“ zhodnotil změnu v bonusu Luboš Moravec, živnostník z Kostelce nad Orlicí.

Podle Petry Tatíčkové, která v Pardubících provozuje masáže a solnou jeskyni, je každá pomoc v této těžké době dobrá, a tak navýšení kompenzačního bonusu z 500 na 1000 korun vítá. I ona ale předpokládá, že na tento příspěvek nedosáhne řada lidí.

„Mnoho živnostníků z mého okolí to bohužel už vzdalo. Tato pomoc přichází pozdě a není dostatečná. Plno živnostníků očekávalo větší pomoc od státu, a to včetně odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištění, jako to bylo dříve“ konstatovala Petra Tatíčková.

Je to loterie

Podnikatelka Zuzana A. z Prahy řekla Deníku, že zvýšení bonusu sice vypadá dobře, ale že se obává změněných podmínek, tedy prokazatelného poklesu příjmu. „Velmi záleží, jaká dvě období se budou srovnávat. Moje příjmy různými vlivy hodně kolísají, takže novou podmínku možná splním a možná ne, přestože mi vláda zakázala provozovat moji hlavní činnost. Prostě je to loterie – možná místo 500 korun nebudu mít vůbec nic,“ uvedla paní Zuzana.

Řada živnostníků přesto stále vidí celou situaci pozitivně a věří, že jim zdvojnásobený bonus pomůže překonat těžké časy. „Pokud se proces žádání a schvalování u kompenzací a bonusů urychlí, myslím, že je pomoc dostačující. Celý proces by však mohl být opravdu pružnější, jsou to přislíbené peníze, na které stále čekáte,“ vyjádřila se kavárnice Renata D. z Měřína.

Pavla P., lektorka němčiny z Prachatic, pak ještě doplnila, že 1000 korun na den sice není dostačující kompenzace, ale je to už důstojnější částka. „Měly by být zrušeny platby na pojistné. To by také pomohlo. Vedu jazykové kurzy a po tak dlouhém přerušení a v návaznosti na celkovou situaci v zemi těžko obnovím živnost v původním rozsahu,“ řekla Pavla P.

ŽIVNOSTNÍCI TO NEVZDÁVAJÍ. Deník se příběhům živnostníků a tomu, jak (ne)zvládají současnou situaci, pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti se současnou situací