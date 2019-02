Uherské Hradiště – Tak jako se výborné víno během večera vypije a zanechá v nás nádherné pocity, tak i vzpomínky na Kamenný sklípek u Juráků vítr časem odvane. Těmito slovy se loučí Hedvika Juráková z Kamenného sklípku u Juráků v Uherském Hradišti. Od 1. srpna totiž začínají ve sklípku vedle restaurace Koruna noví nájemníci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

„My se stěhujeme do nových prostor ve Zlechově," prozradila Hedvika Juráková. Dodala, že poukazy si mohou zájemci vybrat do konce července v Kamenném sklípku u Juráků v Uherském Hradišti, pokud to ale někdo nestihne, nemusí zoufat, bude je možné vybrat i v novém místě provozu ve Zlechově.