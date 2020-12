Sabina Kmecová

ředitelka Hotelu Nebespán v Kašperských Horách

Zdroj: archivZnamená to pro nás opravdu velkou ekonomickou ztrátu a další ránu pro naše přežití. Nechápu, proč se nezvažovala alespoň možnost ubytovat hosty s negativním antigenním testem. Začínám si opravdu myslet, že jde o řízenou likvidaci tohoto sektoru podnikání. My zatím situaci zvládáme především díky tomu, že jsme už minulý rok minimalizovali náklady na provoz a máme také nějaké finanční rezervy z minulých let. To nás v podstatě zachránilo už v jarní vlně. V každém případě pomoc státu je naprosto směšná. Kompenzace 100 až 300 Kč za pokoj a noc, kterou vláda nabízí, je úplný výsměch. Nechápu, proč to nemůže udělat stejně jako je tomu v sousedním Bavorsku, a to procentuální náhradou tržeb za stejné období v loňském roce. Bylo by to naprosto jednoduché a transparentní. V tento stát jsem ztratila jakoukoliv důvěru.

Petr Borák

ředitel hotelu Augustiniánský dům, Luhačovice

Zdroj: archivOpětovné uzavření pro nás především znamená to, že nemůžeme dělat práci, kterou milujeme, a že nemůžeme nabízet služby, o které mají naši hosté zájem a které prospívají jejich zdraví. Hosté k nám jezdí posilovat imunitu, psychicky si odpočinout a načerpat novou energii, což je v této složité době obzvlášť důležité, ale teď to bohužel opět není možné. Jestli je uzavření hotelů přes svátky odůvodněné ukáže čas, a poté zejména statistika jiných chorob, například těch psychických. My jsme samozřejmě rádi za každou státní podporu, peníze ale nepřijdou hned, proto je důležité mít finanční rezervy. Velmi nás tedy těší zájem hostů, který se v těchto dnech projevuje zakoupením našich vánočních dárkových poukazů. Těšíme se na to, až budeme moci našim hostům tuto důvěru vrátit.

Martina Žáčková

mluvčí Resortu Valachy, Velké Karlovice

Zdroj: archivZe situace jsme upřímně zdrceni. Kompenzace od státu, byť na tiskové konferenci zněla důstojně, nám pokryje zhruba 25 % ušlých tržeb. Počítali jsme, že to bude alespoň kolem 60 % jako v okolních státech, aby byla naše další činnost smysluplná. Vánoční svátky i Silvestr jsme měli vyprodané, a to, že od státu za nejlukrativnější období v roce dostaneme náhradu 330 Kč za pokoj, je zcela nedostatečné. Stále se držíme, máme naštěstí v zádech silné zázemí v podobě naší mateřské společnosti HP TRONIC, ale tato zátěž je už opravdu enormní. Velmi nám pomáhá, že naši věrní zákazníci nakupují dárkové poukazy. Abychom jejich prodej podpořili, prodloužili jsme jejich platnost na 2 roky, aby měli lidé jistotu, že je stihnou využít. Poukazy se prodávají, ale přesto ne tak intenzivně jako dřív. Je vidět, že lidé začínají šetřit.

Aleš Hauzar

ředitel Hotelu Sladovna, Moravský kras

Zdroj: archivNeustálé otevírání a zavírání provozů je velmi nešťastné a náročné pro majitele hotelů i jejich zaměstnance. Pro hotel našeho rozsahu je vždy jedno otevření a zavření ekonomickou zátěží v řádech statisíců korun. Toto polovičaté řešení dle mého názoru epidemiologicky nevyřeší vůbec nic a v lednu stejně budeme řešit další nárůsty. Jen ekonomicky zničíme zařízení, která si to nezaslouží a nijak se neprovinila. My situaci zatím zvládáme díky skvělému majiteli, který hotelu finančně pomáhá. A jsme také moc rádi, že naši věrní zákazníci nám věří a nakupují naše vouchery. Jsme šťastni i za jakoukoliv pomoc od státu, jen si myslím, že by měla být rychlejší, koncepčnější, větší a systémově promyšlenější. Vážíme si všeho, stejně jako každého dne, kdy můžeme sloužit našim zákazníkům. A na rozdíl od vlády vím, že MY TO ZVLÁDNEME.

Elen Hellerová

ředitelka Penzionu Jurášek, Kunčice pod Ondřejníkem, Beskydy

Zdroj: archivPro nás jako penzion je otevření a uzavření v tak krátkém čase opravdu problém. Není to jen o surovinách a zboží, které musíme nakoupit před otevřením, musíme se celkově připravit na provoz. Náklady, které jsou na opětovné uvedení do provozu, jsou prostě

vysoké a když pak máte otevřeno necelé tři týdny, tak je to krajně neekonomické. Dali jsme si základní cíl, tuto dobu přežít. Kompenzace státu jsou jistě příspěvkem v této situaci, ale v tomto roce jsme uzavřeni pět měsíců a to je hodně dlouhá pauza bez tržeb. Velký problém vidím pořád v informacích, způsobuje to komplikace nejen nám, ale hlavně našim klientům. Těžce se řeší rezervace a posunutí pobytu, když nevíte, kdy budete otevřeni, nebo uzavřeni. Momentálně řešíme silvestrovské pobyty a opravdu nevíme co klientům odpovědět.

Viliam Sivek

prezident České unie cestovního ruchu

Zdroj: archivVláda rozhodla o novém zavírání služeb nebo jejich částí, a to necelé dva týdny poté, co je otevřela. Mnoha odvětvím, od cestovního ruchu po gastronomii, zasazuje další fatální ránu. Pomoc státu přitom zůstává nadále silně diskriminační. Původní prohlášení premiéra o tom, že kompenzace pro zavřené podniky budou tentokrát stoprocentní, se ukázalo být jen planým slibem. Problémy řadě podnikatelů způsobuje i to, jak rychle se dostanou k finančním prostředkům z některých programů. Mnozí z nich totiž dodnes neviděli peníze, které jim měly přijít za první jarní vlnu pandemie.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Zdroj: archivCo je nebezpečného na poloprázdné restauraci nebo na tom, že se někde ubytuju? Je to opravdu rizikovější než půlhodina v přeplněné tramvaji nebo společné šatny horníků v OKD? Pravděpodobně ne – vláda si prostě jen vybrala ty nejslabší, kteří to opět odnesou. Kompenzace jsou totiž naprosto nedostatečné. Sousední země poskytují úhradu 75 až 80 procent nákladů, což dává firmám možnost nejen přežít, ale i znovu nastartovat, až krize pomine. Největší ránu pocítí ti nejmenší, o kterých se moc nemluví – prádelny, servisní firmy na gastronomickou techniku, fitness centra, turističtí průvodci, malé cestovní kanceláře… Pomohla by skutečná a jednoduchá podpora ve výši 75 až 80 % z obratu. A pomohlo by vědět, že vláda skutečně zvládne během jara proočkovat 60 % populace, protože to je jediná garance, že tady nebudeme pořád vypínat a zapínat půlku země.