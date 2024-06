Před pěti lety se se společníkem domluvili, že se rozejdou. „Řekli jsme si: Já mám tři děti, ty máš tři děti. Někdy máme problém se domluvit my dva a dokážeš si představit, že si sedne šest lidí a budou se domlouvat, jak se společnost bude ubírat? Pojďme to zavčasu rozdělit,“ popisuje František Winter klíčovou změnu ve svém podnikání.

Během pár let razantně klesl počet zaměstnanců, změnil se i způsob hospodaření. „Po dvou letech jsme zjistili, že rostlinná výroba v kopečkách v průměrnou nadmořskou výškou šest set metrů je šílenost. Když jsme si mohli metrák obilí koupit za tři stovky a my ho vyráběli s nákladem pět set korun, to opravdu nemělo cenu,“ říká František Winter.

„Tehdy žádné dotace neexistovaly, navíc jsme do toho procesu šli s šíleným dluhem. Museli jsme se s ním během čtyř let vyrovnat. Vzpomínám, jak jsem podepisoval nějakou smlouvu s věřiteli. Nastoupili na mě, že když to nevyrovnám, dají mě k soudu. Klepaly se mi ruce, když jsem podepisoval směnky, ale nic jiného nám nezbývalo,“ líčí.

„To už jsem byl ředitel jednoho ze závodů. Šel jsem za ředitelem podniku, že takto to dělat nechci a že pokud to nevadí, kousek státního statku zprivatizujeme,“ vzpomíná František Winter.

„Ráno a večer jsem dělal zootechnika, přes den agronoma. Jinde to nemělo obdoby, ale tady to tak fungovalo. Byl jsem tomu rád, protože člověk si má projít úplně všechno,“ je přesvědčený František Winter.

„Mám neskutečně šikovného řezníka. Vytáhl jsem ho z fabriky, kde dělal svářeče. Když v Hanušovicích končil Zetor, zjistil jsem, že dělal několik let v Německu na jatkách mistra a všichni si ho pochvalovali. Dotáhl jsem ho sem a jeho kuchyňská úprava masa je úžasná. Když jsem poprvé to maso dovezl do školní jídelny, říkali: To nás zkoušíte, to je tak jen napoprvé, že? Po dvou letech, co tam dodáváme, nám už věří,“ říká farmář.

Školní jídelny farmář zásobuje v rámci projektu Od vidlí po vidličku, jehož cílem je dostat potraviny od lokálních producentů do školních jídelen v regionu. Statek Winter dodává do dvou jídelen v Zábřehu.

Hospodářství předá dceři

„Jejich odběr je tak skvělý, že už ho moc rozšiřovat nemůžeme, abychom uspokojili i další zákazníky, kteří si kupují přes náš poptávkový systém. Navíc zavážíme šumperské restaurace a začali jsme zavážet i jednu vyhlášenou burgrárnu ve Zlíně. Co se týče odbytu, jsme na maximu, které můžeme plnit,“ vypočítává František Winter.

Tajemství kvality jeho masa spočívá ve zrání. Po porážce je uloženo v komoře při teplotě do dvou stupňů Celsia a osmdesátiprocentní vlhkosti na nejméně třicet dní.

„Je to neskutečně nákladné, ale výsledek je také až neskutečný. Všichni, kdo od nás maso začali brát, si ho pochvalují. Jedinkrát se nám stalo, že jsme dali do prodeje méně vyzrálé maso, po necelých třech týdnech. Naši klienti to okamžitě poznali. Byla to moje chyba, že jsem to neohlídal. Dosud to byla moje vizitka. Teď doufám, že to bude naše vizitka,“ obrací se čtyřiašedesátiletý muž na svou dceru Kamilu, které se chystá rodinné hospodářství předat.