Inovativní technologie odpovídající světové špičce, důraz na modernizaci i automatizaci ve výrobě. To jsou hlavní důvody, proč se stal spolumajitel firmy BD SENSORS Karel Mareček čerstvým držitelem titulu EY Technologický podnikatel roku 2018.

„Tak jak to děláme my, to nedělá nikdo. Náš senzor je v dané kategorii nejlepší na světě,“ usmívá se oceněný Salašan a přiznává, že má má rád výzvy a moderní technologie jsou jeho velkou vášní, kterou uplatňuje ve svém podnikání už od samotného začátku.