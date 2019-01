ZLÍNSKÝ KRAJ -Město Shenyang v Číně chce rozvíjet obuvnický průmysl a má zájem o zlínské investory, kteří by v nejlidnatější zemi světa zahájili výrobu a zužitkovali získané zkušenosti z oboru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Ivan

Na středečním jednání o tom diskutovali hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš s delegací z města Shenyang a zástupci zlínských obuvnických firem.

„Již několikrát jsem zdůraznil, že čínský trh nabízí obrovské možnosti a my do něj otevíráme díky kontaktům dveře. Samozřejmě to chce od firem určitou dávku odvahy, nicméně intenzivní spolupráce s čínskými partnery a jejich zájem mne utvrzuje v tom, že jsme se vydali správným směrem. Také naše firmy mají o tyto aktivity zájem,“ uvedl hejtman.

Jeho slova potvrdil i ředitel Li Qingzhang z Lidové vlády okresu Dongling. „Spolupráci v mnoha oblastech vidím jako perspektivní. Například v našem městě by se mohlo jednat, kromě mnoha dalšího, o obuvnický průmysl a univerzitní spolupráci. Pochopitelně také vítáme možnosti investování do dalších oborů,“ uvedl. Zástupci zlínských společností mají v květnu podniknout obchodní misi v Číně, kde by se vymezily bližší podmínky spolupráce.

Radek Ponížil ze společnosti Svit Machinery ve Zlíně se středečního jednání s čínskou delegací nezúčastnil, ale hodlá se s nabídnutými možnostmi ještě podrobně seznámit. „Už nyní máme obchodní kontakty s Čínou. Vyvážíme totiž obuvnické stroje do celého světa,“ vysvětlil Ponížil.

Podle Jiřího Šuberta ze zlínské společnosti Novesta měla schůzka spíše informační charakter.

„Jednání bylo určené hlavně pro investory, kteří jsou ochotni vyrábět v průmyslovém areálu čínské provincie koženou obuv. Pro její výrobu je tam totiž velmi dobré zázemí,“ vysvětlil Šubert. Podle něj o celopryžovou obuv, kterou Novesta vyrábí, v provincii zájem pravděpodobně nebude.

„Přestože se ukázalo, že hosté nebyli reprezentanty obuvnického průmyslu, projevili zájem o naši nabídku,“ řekl ředitel Petr Hampl ze zlínské společnosti ClassiCAD, která se zabývá tvorbou software pro obuvnictví. Dodal, že čínská strana má zájem o české odborníky a technologie, regionální podnikatele zase láká levná pracovní síla, kterou největší národ na světě disponuje.

Další jednání o zahraniční obchodní spolupráci proběhlo včera mezi Obchodní a průmyslovou komorou Samarské oblasti v Rusku a Hospodářskou komorou Zlínského kraje. Výsledkem byla ratifikace dohody. „Smlouva se týká spolupráce v projektech, které jsou zatím ve fázi plánování,“ uvedl předseda komory Petr Síleš. Podle něj by se firmy z regionu měly podílet na regeneraci panelových domů a budování infrastruktury v Samarsku. Další spolupráce mezi oběma zeměmi se odehraje v oblasti cestovního ruchu a školství.