Kunovice – Mírný optimismus mezi zaměstnanci společnosti Aircraft Industries i obyvateli Slovácka vzbudil středeční podpis mezistátní dohody o významných zakázkách mezi ČR a Čínou při příležitosti státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga v Praze. Její součástí je totiž také zájem čínské strany o dvě desítky letadel L-410. Pro Aircraft Industries by to mohlo být významnou pomocí při řešení jeho složité ekonomické situace, kdy několik stovek zaměstnanců je kvůli tomu již od prosince 2015 doma na 60 procentech pla­tu.

Letadlo L 410 NG firmy LET Aircraft Industries na letišti v Kunovicích. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Řekl bych, že atmosféra mezi zaměstnanci je nyní daleko optimističtější, když lidé vědí, že Číňané projevili zájem o naše letadla," uvedl pro Slovácký deník jeden ze zaměstnanců společnosti, který si však nepřál být jmenován z důvodu obav ze ztráty zaměstnání.

Seznam ekonomických dohod, podepsaných při příležitosti cesty čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, zveřejnil na svých stránkách Pražský hrad. Memorandum o porozumění mezi kunovickou firmou Aircraft Industries a čínským protějškem Shihezi Cltl Goverment of Xinjiang Uygur Autonomous Region hovoří o koupi 20 kusů letadel v celkové výši 111 milionu eur. Stejně tak v případě této společnosti zmiňuje výstavbu společného závodu v Číně, který by znamenal výrobu 18 až 30 letadel ročně se subdodávkami z České republiky. Takový krok vzbuzuje optimismus rovněž u dalších lidí, kteří dění kolem výrobce letadel sledují.

„V té společnosti jsem strávil třicet let, takže její situaci bedlivě sleduji i nadále. Současný stav mě samozřejmě netěší, tím spíš, že se firma do něj nedostala svým zaviněním, ale kvůli nejrůznějším vnějším ekonomickým okolnostem. Myslím si proto, že každé prodané a tedy i zaplacené letadlo, bude pro společnost znamenat velký přínos," komentoval aktuální dění kunovského výrobce letadel bývalý zalétávací pilot letadel L-410 František Srnec. Stejnou naději do aktuálního počinu vkládají i představitelé města Kunovice.

„Dosavadní situace ve společnosti mě samozřejmě netěší. Nicméně je to firma jako každá jiná a je to tedy především jejich záležitost a nám nepřísluší do toho nějak hovořit. Z nově podepsaného memoranda mám ovšem velkou radost a pokud se vše vydaří, myslím si, že to bude dobré pro Kunovice a především pak samozřejmě pro samotné zaměstnance společnosti," vyjádřila se kunovická starostka Ivana Májíčková.

Pomyslným světlem na konci tunelu by pro zaměstnance Aircraft Industries mohl být i proslov generální ředitelky společnosti Ilony Plškové v jedné z výrobních hal, který pronesla ve čtvrtek 31. března. Sdělila v něm, že jednání ohledně prodeje letadel s čínskou stranou intenzivně pokračují už delší dobu. Jde však zejména kvůli certifikačnímu procesu v Číně o náročný proces. Rovněž uvedla, že přibližně stejný počet zaměstnanců Aircraft Industries, jako doposud, by měl setrvat doma na 60 procentech platu po celý duben. V neposlední řadě pak také apelovala na zaměstnance firmy, aby ještě vydrželi a nepodávali ze společnosti Aircraft Industries výpovědi, protože její vedení situaci horlivě řeší. Její oficiální vyjádření se však Slováckému deníku nepodařilo v průběhu čtvrtku získat s odkazem na to, že by mělo být vydáno až v pátek.

Aircraft Industries je největším výrobcem civilní letecké techniky v České republice. Zaměstnává zhruba 1100 lidí. Nosným programem společnosti je především malý dopravní letoun L-410, který je dodáván do mnoha zemí světa. Stroj L-410 byl vyvinut v druhé polovině 60. let, od té doby byl již několikrát modernizován.