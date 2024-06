COOP otevírá automatizované prodejny v celé řadě lokalit. Aktuálně je podobných prodejen v provozu již několik desítek a koncem roku by jich mělo být již kolem stovky. Zákazníci v těchto obchodech podle dosavadních zkušeností nejčastěji nakupují ve večerních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Mnoho z nich do automatizovaného obchodu míří například při pozdějším návratu z práce, či o víkendu pro nějakou zapomenutou položku nebo čerstvé pečivo.

„Výhoda obchodu spočívá v jeho umístění v centru města, tedy v pěší dostupnosti většiny obyvatel a zároveň v místě, které navštěvuje řada turistů. Nakoupit si tak už bude možno doslova kdykoliv a to bez složitého cestování,“ vysvětluje předseda představenstva COOP Jednoty František Polák.

Právě v malých obcích podle posledních statistik v posledních letech znovu začalo výrazně ubývat prodejen. Za poslední tři roky jich zmizely téměř čtyři stovky, od roku 2000 jich ubylo několik tisíc.

„V Uherském Ostrohu si chceme ověřit jak je tento systém nakupování přijímán zákazníky. Rádi bychom totiž technologii v budoucnu začali více využívat právě ve vesnických prodejnách, kterých provozujeme v Zlínském kraji několik desítek a mnoho z nich je na hranici rentability,“ doplňuje František Polák.

Bankovní identita otevírá dveře

COOP v rámci svého konceptu automatizovaných prodejen vsadil na jednoduchost. Samotný vstup do prodejny je podmíněn vlastnictvím bankovní identity a stažením speciální aplikace DoKapsy od ČSOB v mobilním telefonu. Aplikaci mohou využívat i ti, kdo nejsou klienty banky ČSOB. Nákup probíhá již jen díky platební kartě a standardní samoobslužné pokladně, se kterou se zákazníci dnes potkávají ve stále větším počtu obchodů. Vedle ČSOB je dalším partnerem projektu rozšiřování sítě automatizovaných prodejen společnost Mastercard, která se zaměřuje na bezhotovostní platby.

Partners - nejmladší banka v republice otevřela pobočku i v Uherském Hradišti

„Automatizace obchodu je jednou z největších změn v maloobchodě za poslední roky. Zatímco však většinou se technologické novinky prosazují nejdříve ve větších městech, my se soustřeďujeme na komfort zákazníků hlavně v regionech. Udržení obchodu v menších obcích pro místní znamená nejen to, že si mohou nakoupit čerstvé potraviny a obstarat řadu dalších služeb, ale především to, že v obcích zůstane nějaké přirozené sociální centrum,“ uzavírá Lukáš Němčík.