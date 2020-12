„Původní prohlášení premiéra o tom, že kompenzace pro zavřené podniky budou tentokrát stoprocentní, se ukázalo být jen planým slibem. Vláda v pondělí přišla se zcela jiným, velmi nedostatečným návrhem kompenzací. Pokud splní, co slíbila, budou na tom sice restaurace a hotely nepatrně lépe, než byly, ale ostatní mají smůlu,“ říká Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu.

Podnikatelé v cestovním ruchu proto zveřejnili výzvu, v níž vládu vyzvali k vytvoření systému kompenzací, který by průřezově a nediskriminačně pomáhal všem postiženým odvětvím. Inspirací může být Rakousko a Německo, kde se za druhou vlnu lockdownu vyplácí plošně podpora ve výši až 80 procent tržeb ze stejného období loňského roku. V České republice je podpora v souhrnu nejen podstatně nižší a více diskriminační, ale také výrazně pomaleji vyplácená, což dále snižuje její efektivitu.

O složitosti a pomalosti českých kompenzací ví své například Sabina Kmecová, majitelka šumavského hotelu Nebespán. Už před měsícem podávala žádost o Antivirus za 10 dní v měsíci říjnu. Přestože z tohoto programu čerpala na stejné zaměstnance kompenzaci už na jaře, chtěly po ní úřady znovu doložit smlouvy a výplatní pásky.

„Paní z úřadu práce se mi ozvala po měsíci od podání žádosti a řekla mi, že pokud jí požadované dokumenty nedodám do hodiny, už nám do konce roku nic neproplatí, protože jejich lidi budou mít volno. Takže ta pomoc funguje tak, že já stejně musím všechno nejdřív zaplatit svým zaměstnancům sama, a pak mě stát tímto způsobem šikanuje. Premiér Babiš vyhlásí 100 procentní kompenzace a lidi si myslí, že snad na tom ještě vyděláme. Je to ale všechno jedna obrovská lež, stejně jako celá naše vláda!“ zlobí se Sabina Kmecová.

Příliš velké zpoždění?

Její slova potvrzuje i Martin Plachý, viceprezident České unie cestovního ruchu a spolumajitel lázeňské skupiny Royal Spa. Také podle něj způsobuje řadě podnikatelů velké problémy to, že se nedostanou rychle k finančním prostředkům z některých programů. Mnozí z nich dokonce dodnes neviděli peníze, které jim měly přijít za první jarní vlnu pandemie.

„Co se týče programu Covid-Ubytování, zatím jsme z něj za první vlnu nedostali ani korunu. Podle mých informací bylo zatím vyřízeno méně než polovina podaných žádostí, což znamená, že na většinu hotelů se ještě nedostalo. Pro menší společnosti může být takové zpoždění likvidační,“ zdůrazňuje závěrem Martin Plachý.

Zdroj: DeníkŽivnostníci to nevzdávají. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje už od jara na svých stránkách i na webu https://www.denik.cz/podnikani/. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti – co pro vás znamenají současná omezení?