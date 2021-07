Česká zbrojovka z Uherského Brodu má velmi propracovaný program dobročinnosti. Je si vědoma své sociální odpovědnosti, proto podporuje nejen v regionu, ale v celé České republice rozsáhlý program dobročinných akcí.

Jan Zajíc, generální ředitel České zbrojovky | Foto: Petra Kučerová

V posledním roce poskytla podporu na celostátní úrovni mimo jiné Vojenskému fondu solidarity a Nadaci policistů a hasičů. Na regionální úrovni podpořila například Nadační fond NADĚJE, zaměřený na prvodárce krve, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Dům dětí a mládeže Uherský Brod, Sportovní klub Policie Zlín, Myslivecký spolek Uherský Brod a mnoho dalších. Podpořila také polikliniku Můj lékař, která následně pomohla v době testování a očkování proti Covidu-19 na Uherskobrodsku.

Česká zbrojovka se také velmi rychle zapojila do pomoci obcím a lidem v Jihomoravském kraji, které postihla přírodní katastrofa ve formě tornáda: "Nechtěli jsme jen přihlížet, jaké škody napáchaly minulý týden bouře v různých částech země, především na jižní Moravě. Kontaktovali jsme proto obratem hejtmany Zlínského a Jihomoravského kraje, dotázali se na konkrétní pomoc a hned druhý den po řádění tornáda jsme odeslali z účtu České zbrojovky okamžitý příspěvek ve výši jednoho milionu korun na účet pomoci organizované Jihomoravským krajem,“ řekl Jan Zajíc, generální ředitel České zbrojovky.

Následky bouře a krupobití pocítila i továrna, když se do dílny vyrábějící hlavně dostala voda, která zasáhla stroje a elektrorozvaděče.„Stroje i rozvaděče se nám podařilo uvést zpět do provozu po pár hodinách. I přes sílu krupobití, které nepamatují ani zaměstnanci pracují ve firmě desítky let, neevidujeme žádné škody na nemovitostech,“ řekl Zajíc.

Česká zbrojovka podává pomocnou ruku i zaměstnancům, které živelní pohroma přivedla do nečekaných potíží. „I když se bouřka prohnala také Uherskobrodskem, jsme upřímně rádi, že se žádný z našich zaměstnanců nedostal do skutečně tíživé situace obdobné té v nejpostiženějších obcích jižní Moravy. Evidujeme relativně drobné případy poškození majetku zaměstnanců a společně hledáme cestu, jak jim případně pomoci,“ připomněl generální ředitel Jan Zajíc.