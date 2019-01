Kunovice – Zahajuje se insolvenční řízení ve věci dlužníka Aircraft Industries. Takto neúprosně zaznívá výrok Krajského soudu v Brně, který se v úterý 3. května objevil na webových stránkách Insolvenčního rejstříku. Verdikt vyvolává další otazníky nad fungováním kunovické firmy, která zaměstnává zhruba 1100 zaměstnanců z širokého regionu.

Dluhy podniku prý převyšují 400 milionů korun

Už od prosince 2015 jsou přitom kvůli špatným obchodním výsledkům nuceni zhruba čtyři stovky z nich setrvávat doma na 60 procentech pla­tu.

Situaci slovácké letecké továrny přitížil krok pražské společnosti Aero Vodochody. Právě ta se rozhodla podat na kunovickou společnost návrh na insolvenci, neboť Aeru údajně dluží 38,3 milionu korun za podvozky pro letoun L-410. Problémy s placením mezi oběma partnery údajně trvají už několik let a nepomohl ani splátkový kalendář, který v prosinci 2015 obě strany vypracovaly a který podle zástupců Aera kunovická společnost neplní.

„Zhruba rok tento stav intenzivně řešíme a od počátku letošního roku je situace velmi vyhrocená. Tento krok jsme dlouho zvažovali, nicméně vzhledem k vývoji jednání s Aircraft Industries se ukázal jako nevyhnutelný. Ačkoliv jsme se snažili situaci řešit, akcionáři Aircraftu jednání odmítli," uvedla Tereza Vrublová, mluvčí Aero Vodochody.

Podle ní nemá kunovická společnost v současnosti reálné kontrakty, které by jí zajistily budoucnost. „Z médií a veřejných zdrojů jsme se dozvěděli, že Aircraft Industries mají více věřitelů a jejich závazky dosahují stovek milionů korun. Každý měsíc se ztráta firmy prohlubuje, protože společnost nevyrábí a neprodává, pouze platí provoz. Vzhledem k tomu, že za minulý rok společnost Aircraft Industries prodala pouze čtyři letouny L-410, je evidentní minimálně hrozící úpadek společnosti," dodala Tereza Vrublová. Znepokojující jsou dle jejího mínění i zprávy z ruského tisku o zahájení výroby L-410 v Rusku.

Reakci generální ředitelky Aircraft Industries Ilony Plškové na vzniklou situaci se Deníku nepodařilo získat, neboť nezvedala svůj mobilní telefon a nereagovala ani na SMS zprávu. Pro server novinky.cz uvedla, že se ruští majitelé k situaci vyjádří ve středu.

Příliš sdílný nebyl ani Josef Mikula, předseda podnikových odborů a člen dozorčí rady. „Můžu říct jen to, že majitelé o situaci ví a řeší se to," sdělil.

Řadoví zaměstnanci neměli chuť se o situaci ve firmě bavit. „Takový krok se dal čekat. Nejspíš nám nezbývá nic jiného, než se poohlížet po jiné práci," nechal se slyšet jeden z oslovených zaměstnanců firmy, který si však z obavy ze ztráty zaměstnání nepřál být jmenován. Ze stejného důvodu chtěl zůstat v anonymitě i další oslovený pracovník. „Samozřejmě že tyto zprávy na optimismu nepřidají. Nezbývá než doufat, že si s tím vedení nějak poradí," pokrčil bezmocně rameny.

Aktuální stav netěší ani vedení města Kunovice, jehož množství obyvatel pro výrobce letadel dlouhá léta pracuje.

„Doufala jsem, že k tomu nedojde. Byla jsem i ubezpečována paní ředitelkou, že dělají vše pro to, aby své závazky splnili. Bohužel, my jako město s tím nic dělat nemůžeme, protože se jedná o soukromou společnost. Samozřejmě mě to mrzí, nezbývá než věřit, že se najde nějaký investor, který pomůže situaci zachránit," vyjádřila se starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Aero Vodochody chce svým úterním krokem mimo jiné donutit kunovickou společnost k zasednutí k jednacímu stolu.

„Současný stav ohrožuje jeden z nejvýznamnějších produktů českého leteckého průmyslu a vedení Aircraft Industries to ale zatím nehodlá nebo neumí vyřešit. Aero je připravené podílet se na jakémkoliv smysluplném postupu, který zachová výrobu v Kunovicích. Není pro nás přitom podstatné, kdo ji bude realizovat. V současné době je nutné začít situaci nějak řešit. Máme obavu, že nečinnost by nutně vedla ke konci celého projektu L-410," doplnila Tereza Vrublová.

Co je insolvence

Slovo „Insolvence" pochází z latiny a v překladu znamená „neschopnost dostáti peněžitým závazkům".

Jelikož stav, kdy dlužník není schopen dostát svým peněžitým závazkům (je tzv. „insolventní") je v konečném důsledku nevýhodný nejen pro dlužníka samotného, nýbrž také pro jeho věřitele, stát i společnost jako celek, je stav insolvence právně regulován. Tato regulace je v právním řádu České republiky provedena především zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvence je rovněž obecně používaný název pro tzv. insolvenční řízení, jehož předmětem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka dle podmínek insolvenčního zákona. Úpadek dlužníka je možné řešit třemi základními způsoby: 1. konkursem, 2. oddlužením (neboli lidově řečeno tzv. „osobním bankrotem"), 3. reorganizací (tento způsob řešení úpadku je určen pouze větším firmám). Zdroj: www.nemamdluhy.cz

Kdo je kdo

Aircraft Industries je největším výrobcem civilní letecké techniky v České republice. Zaměstnává zhruba 1100 lidí. Nosným programem společnosti je především malý dopravní letoun L-410, který je dodáván do mnoha zemí světa. Kunovický podnik doplácí na problémy v Rusku, kam prodává většinu svých strojů. Letadla z Kunovic ale na tamním trhu výrazně podražila kvůli propadu hodnoty rublu vůči dolaru. V roce 2013 prodala společnost 20 letadel, a to převážně do Ruska. V roce 2014 to bylo 16 letadel, z toho do Ruska sedm. Loni byla prodána jen čtyři letadla a letos pouhá dvě. V roce 2014 utržila Aircraft Industries za vlastní výrobky a služby a za prodej zboží asi 1,8 miliardy korun, zisk činil 91,2 milionu Kč. V roce 2013 tržby činily téměř 2,1 miliardy a zisk 154,4 milionu korun. Loňské výsledky hospodaření společnosti ještě známy nejsou.

Společnost Aereo Vodochody je jiným českým výrobcem letadel, který má svou továrnu a tovární letiště má poblíž Prahy.

