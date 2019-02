Konec prázdnin nebývá pro děti školou povinné nejveselejším časem. Jestli jim chcete ještě na poslední chvíli trochu zpříjemnit dny volna, než je opět pohltí školní povinnosti, udělejte si společně výlet do beskydských Velkých Karlovic.

Chystají se tu zajímavé akce a najdete tu i další příležitosti k zábavě a odpočinku.

Kulíškova naučná stezka: tip na túru pro nejmenší

Velké Karlovice nabízí výborné podmínky pro túry s dětmi. Vyrazte třeba na 2,5 km dlouhou Kulíškovu naučnou stezku u hotelu Horal, vhodnou i pro menší děti. Z info tabulí se dozví zajímavosti o chráněných živočiších, vyřádí se na zábavních prvcích a mohou nakrmit ovečky granulemi z automatu. V cíli je odměňte na Horalu Kulíškovou specialitou – dětským jídlem s dárkem, plyšovým kulíškem.

Hledejte poklad cestou k rozhledně Miloňová

Oblíbená u školáků je v místním Resortu Valachy také 6 km dlouhá turistická trasa Hledej poklad na Galiku, vedoucí kolem rozhledny Miloňová. Stačí si vyzvednout tištěné instrukce v recepci hotelu Galik, cestou podle nich plnit úkoly a nasbírat tak čísla do kódu, s nímž v cíli otevřete poklad.

Loučení s prázdninami v parku Razulák

Spoustu zábavy si děti užijí i v zábavním parku Razulák u sjezdovky Razula s lanáčkem, tubingem, aquazorbingem, vodním přístavem s lodičkami, půjčovnou koloběžek a dalšími atrakcemi. V sobotu 26. srpna bude navíc k ukončení prázdnin připravena akce Razulákův pětiboj, při níž děti čeká soutěž v lukostřelbě, skládání puzzle a kreslení a závod na šlapacích autíčkách a lodičkách. Navíc návštěvníci uvidí disco ukázky v podání dětských tanečníků.

Týden kultury na Valašsku i s pohádkou

Sedm dní plných kulturních zážitků vás čeká v samém závěru prázdnin, od 25. do 31. srpna, při 2. ročníku charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku. Představení se budou konat v originálním prostředí cirkusového šapitó pod hotelem Lanterna. I děti si v programu přijdou na své, třeba u pohádky Princové jsou na draka, představení Rychlé šípy či třeba stand-up comedy Ondřeje Sokola. K ubytování ve Spa hotelu Lanterna jsou vstupenky zdarma.

Koupání ve „valašském moři“

Za koupáním i zábavou vyrazte do oblíbeného relaxačního centra Wellness Horal. Tři termální bazény se slanou vodou jsou otevřeny denně od 7 do 22 hodin. Vždy od 8 do 10 hodin můžete navštívit i saunový svět, který je jinak během dne přístupný jen pro dospělé, a posílit s dětmi imunitu. Vždy v 9 hodin se koná dětský saunový rituál. V sobotu 2. září si můžete užít koupání v bazénech díky Saunové noci mimořádně až do půlnoci.

Zkuste Golf pro každého

Děti rády zkouší něco nového. Co třeba golf? Na Golfovém hřišti Horal pro začátečníky a rodiny s dětmi připravili program Golf pro každého, při němž vás hodinu a půl dlouhá procházka po golfovém hřišti s průvodcem, který vám vše vysvětlí a zkusíte si základní údery i samotnou hru, vše zábavnou formou.

Kurz pečení valašských frgálů

Frgál patří spolu s kyselicí a slivovicí k nejtypičtějším regionálním specialitám. Naučte se jej péct pod vedením pekařky Resortu Valachy. Kurzy pečení frgálů se konají v úterky a soboty, trvají tři hodiny a jsou vhodné i pro děti. Odnesete si z nich kromě nové kuchařské dovednosti i vlastní frgál, certifikát o přijetí do valašského cechu pekařského, zástěru na památku a hlavně - nové zážitky.

Konec srpna: dovolená na poslední chvíli

Ve Velkých Karlovicích je spousta příležitostí k ubytování - od apartmánů a penzionů přes stylové valašské chaloupky až po wellness hotely. U rodin s menšími dětmi je oblíbený hotel Horal díky termálním bazénům nebo hotel Galik, v Penzionu Pod Pralesem můžete ochutnat pivo z vlastního pivovaru, novinkou je například Chaloupka U Justina.. Pro ty, kteří chtějí pobýt na klidnějším místě s většími dětmi, je vhodný Spa hotel Lanterna. Letní pobyty tu navíc zahrnují volný vstup do hotelového L-Spa i do blízkého Wellness Horal, relaxační masáž nebo projížďku na segwayi.