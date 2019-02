5 + 1 důvod, proč zajet o prázdninách do Velkých Karlovic

Jarní prázdniny pro školáky ze Zlínského kraje už jsou doslova za dveřmi. Pokud čekáte do poslední chvíle s rozhodnutím, kam vyrazit na pár dnů pryč, nebo se chystáte podnikat s dětmi výlety na otočku, udělejte si výlet do lyžařské a běžkařské mekky: do nedalekých Velkých Karlovic.

Díky bohaté sněhové nadílce ze začátku roku tu i přes mírné oteplení minulých dnů panují stále velmi dobré podmínky pro lyžaře i běžkaře. Čím si sportování zpestřit? Nechejte se inspirovat: Lyžuj a plav hodinu zdarma v bazénu Spojte lyžování s koupáním v termálních bazénech relaxačního centra Wellness Horal. K celodennímu skipasu do Ski areálu Razula dostanete do bazénů hodinový vstup zdarma, využít ho můžete vždy ve všední den. Trojice termálních bazénů je vyhřívaná až na 36°C, což je po dni na sněhu velmi příjemný zážitek. Nezapomeňte, že v pondělí a úterý se navíc na skipasy ve středisku vztahuje sleva 20%. Více o akci Lyžuj a plav. Závod o pohár Razuláka na Horalu Malí lyžaři mohou v neděli 24. února poměřit síly při posledním letošním závodu O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce u hotelu Horal. Slalom se jede ve třech věkových kategoriích, nejmenší lyžaři mohou závodit i v doprovodu rodičů. Na Horalu funguje i půjčovna lyžařského vybavení a lyžařská škola. Dokud je ráno mrazivo, bývá v provozu i snowtubing. Zabíjačkové speciality na Razule Jelito, jitrnice, ovar nebo výpečky se zelím? Tyto a další zabíjačkové speciality řezníka Milana nabídne od pátku 1. do neděle 3. března Bistro Razula ve Ski areálu Razula. Golf v zimě? Zkuste i s dětmi na Horalu Ve Velkých Karlovicích si může zahrát golf úplně každý a dokonce i v zimě. Na hotelu Horal si to můžete zkusit při programu Zimní golf pro každého, který vás seznámí s tímto oblíbeným sportem „pod střechou“. S instruktorem si zkusíte odpalování, hru na jamky i golfový simulátor AboutGolf, to vše za 490 Kč pro dva dospělé a až dvě děti. Skvělá zábava pro dlouhé zimní večery. Saunová noc ve Wellness Horal Karlovické relaxační centrum Wellness Horal je nejen na Moravě pojem, kombinace koupání v termálních bazénech s odpočinkem v saunovém světě nebo při exotických masážích je zde opravdu unikátní. Každou první sobotu v měsíci je celé Wellness Horal otevřeno až do půlnoci. Stejně tomu bude i při Saunové noci 2. března. V saunovém světě, kam mají přístup jen dospělí, se konají saunové rituály každou hodinu. Pobyty se skipasem a bazény v ceně Ve Velkých Karlovicích je řada příležitostí k ubytování, na celý týden už ale budete hledat stěží. Volný pokoj na dvě tři noci v příštím týdnu ještě nabízí Spa hotel Lanterna, který je vhodný i pro rodiny s většími dětmi. V ceně pobytu je kromě snídaně a večeře také neomezený vstup do hotelového L-Spa a do Wellness Horal. Zvýhodněné balíčky zahrnují i skipas, masáž nebo dětské animační programy. Pokud máte chuť vyrazit na kratší dobu, je to ideální příležitost.

Autor: Redakce